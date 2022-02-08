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На заводе в Бурятии работники трудились без договоров

На заводе в Бурятии работники трудились без договоров
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Селенгинский фанерный завод» нарушало трудовой закон.

Установлено, что при фактическом допуске к работе 11 человек трудовые договоры с ними в трёхдневный срок работодателем не оформлены, отчисления налогов и страховых взносов в отношении них не производились.

В деятельности общества выявлены также нарушения в сфере охраны труда. Не проводились обучение и проверка знаний требований охраны труда работникам организации.

Руководителю общества внесено прокурорское представление по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры, приняты меры для устранения нарушений в сфере охраны труда.

Кроме того, в отношении юридического лица и генерального директора завода возбуждены административные дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Ненадлежащее оформление трудового договора». Виновных оштрафовали.

Постановления вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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