Бурятский лама рассказал о значении хадаков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о хадаках и их значении.



- Хадак – это жертвенное подношение или приветствие со знаком глубокого уважения. Это отрез шёлкового материала в виде длинного шарфа. Хадак складывается пополам вдоль по длине так, чтобы нижний край немного выступал из-под верхнего. Подносится хадак двумя руками на ладонях, обращённых кверху, сгибом к себе, а краями к тому, кому подносите, - пишет настоятель дацана.



Согласно буддийской легенде, божества, великие йогины после горячих молитв, просьб, обращённых к ним, прибывали с неба, с вершин гор в сиянии пяти цветов. Эти цвета означали единство сансары и нирваны, а именно, что всё произошло из энергий Пяти Великих Первоэлементов: Земли, Воды, Огня, Ветра и Пространства. Сияние пяти цветов при приближении материализовывались в легкие, как шёлк, ткани. Приветствуя, поднося хадаки пяти цветов, люди выражали самое глубокое уважение, как бы говоря: «Вы для меня как бог, Учитель».



- В Бурятию и Монголию эта традиция пришла из Тибета. Подносится хадак в поклоне или полупоклоне, в зависимости от объекта приветствия. В Тибете наиболее распространён белый цвет, символизирующий чистоту помыслов и благие пожелания. В Монголии и Бурятии чаще используют синий цвет, означающий небесную чистоту помыслов. Ламам и людям пожилого возраста обычно преподносят жёлтый хадак. На алтаре изображения, статуи святых, божеств обязательно покрывают или заворачивают в хадак. Также иногда их используют в качестве оберега, благословив и особым образом завязав, - объясняет бурятский лама.



Существует обычай хранить хадаки 5 цветов на домашнем алтаре.



Синий хадак цвета синего неба – знак чистоты и спокойствия.

Зелёный хадак – символ дерева, означает достаток, урожайность, развитие.

Красный хадак символизирует огонь – знак душевной теплоты, любви, сохранности.

Жёлтый хадак – символ земли, означает стабильность, уверенность, мудрость, а также является знаком возвышения и распространения буддизма.

Белый хадак – символ воды, олицетворяет благие деяния, щедрость, непрерывность.



- Также эти 5 цветов соотносят с 5-тью дхъяни (семействами) будд или же с 5-тью Мудростями. В тантрической традиции они могут символизировать 5 совершенно очищенных состояний сознания-энергии. Всё зависит от мотивации подносящего, - продолжает Еши Намжил лама.



При подношении хадаков всех 5 цветов их нужно складывать следующим образом: снизу – жёлтый хадак, на него ложится белый, затем красный, синий и, наконец, зелёный, т.е. Земля, Вода, Огонь, Ветер и Дерево. В данном случае пространство и ветер объединены, а дерево считается самой большой драгоценностью на нашей земле. Есть ещё вариант в расположении цветов: синий с зелёным меняются местами, т.е. после Огня (красный хадак) следует Дерево (зелёный хадак). Завершать будет Ветер (синий хадак). Какой придерживаться традиции – это личное дело каждого. В Белый месяц (Новый лунный год) хадаки пяти цветов подносятся на домашний алтарь. После окончания Белого месяца хадаки убираются и хранятся до следующего Нового года.



В канун следующего Белого месяца хадаки подносятся ламам в дацанах, уважаемым людям, родителям или привязываются на святых местах. Таким образом, проявляется парамита щедрости – «Делюсь всеми духовными и материальными богатствами, которыми владею». Эффективным дополнением является хадак, если он находится на руках у верующего во время ритуала призывания Удачи и Счастья (Далга по-бур.), особенно в 1-й день Нового лунного года (Сагаалха по-бур.).



- Испорченные, старые хадаки не нужно держать дома. Их либо сжигают, либо подносят на самый низ закладки ступ, статуй, - отметил Еши Намжил лама.

