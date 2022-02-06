Бурятский лама рассказал о значении хадаков

По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о хадаках и их значении.
- Хадак – это жертвенное подношение или приветствие со знаком глубокого уважения. Это отрез шёлкового материала в виде длинного шарфа. Хадак складывается пополам вдоль по длине так, чтобы нижний край немного выступал из-под верхнего. Подносится хадак двумя руками на ладонях, обращённых кверху, сгибом к себе, а краями к тому, кому подносите, - пишет настоятель дацана.
Согласно буддийской легенде, божества, великие йогины после горячих молитв, просьб, обращённых к ним, прибывали с неба, с вершин гор в сиянии пяти цветов. Эти цвета означали единство сансары и нирваны, а именно, что всё произошло из энергий Пяти Великих Первоэлементов: Земли, Воды, Огня, Ветра и Пространства. Сияние пяти цветов при приближении материализовывались в легкие, как шёлк, ткани. Приветствуя, поднося хадаки пяти цветов, люди выражали самое глубокое уважение, как бы говоря: «Вы для меня как бог, Учитель».
- В Бурятию и Монголию эта традиция пришла из Тибета. Подносится хадак в поклоне или полупоклоне, в зависимости от объекта приветствия. В Тибете наиболее распространён белый цвет, символизирующий чистоту помыслов и благие пожелания. В Монголии и Бурятии чаще используют синий цвет, означающий небесную чистоту помыслов. Ламам и людям пожилого возраста обычно преподносят жёлтый хадак. На алтаре изображения, статуи святых, божеств обязательно покрывают или заворачивают в хадак. Также иногда их используют в качестве оберега, благословив и особым образом завязав, - объясняет бурятский лама.
Существует обычай хранить хадаки 5 цветов на домашнем алтаре.
Синий хадак цвета синего неба – знак чистоты и спокойствия.
Зелёный хадак – символ дерева, означает достаток, урожайность, развитие.
Красный хадак символизирует огонь – знак душевной теплоты, любви, сохранности.
Жёлтый хадак – символ земли, означает стабильность, уверенность, мудрость, а также является знаком возвышения и распространения буддизма.
Белый хадак – символ воды, олицетворяет благие деяния, щедрость, непрерывность.
- Также эти 5 цветов соотносят с 5-тью дхъяни (семействами) будд или же с 5-тью Мудростями. В тантрической традиции они могут символизировать 5 совершенно очищенных состояний сознания-энергии. Всё зависит от мотивации подносящего, - продолжает Еши Намжил лама.
При подношении хадаков всех 5 цветов их нужно складывать следующим образом: снизу – жёлтый хадак, на него ложится белый, затем красный, синий и, наконец, зелёный, т.е. Земля, Вода, Огонь, Ветер и Дерево. В данном случае пространство и ветер объединены, а дерево считается самой большой драгоценностью на нашей земле. Есть ещё вариант в расположении цветов: синий с зелёным меняются местами, т.е. после Огня (красный хадак) следует Дерево (зелёный хадак). Завершать будет Ветер (синий хадак). Какой придерживаться традиции – это личное дело каждого. В Белый месяц (Новый лунный год) хадаки пяти цветов подносятся на домашний алтарь. После окончания Белого месяца хадаки убираются и хранятся до следующего Нового года.
В канун следующего Белого месяца хадаки подносятся ламам в дацанах, уважаемым людям, родителям или привязываются на святых местах. Таким образом, проявляется парамита щедрости – «Делюсь всеми духовными и материальными богатствами, которыми владею». Эффективным дополнением является хадак, если он находится на руках у верующего во время ритуала призывания Удачи и Счастья (Далга по-бур.), особенно в 1-й день Нового лунного года (Сагаалха по-бур.).
- Испорченные, старые хадаки не нужно держать дома. Их либо сжигают, либо подносят на самый низ закладки ступ, статуй, - отметил Еши Намжил лама.
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна награждена почётными грамотами, является ветераном труда
Концерт состоится 23 февраля
Скончались пять пациентов с COVID-19
Возбуждено три уголовных дела
Авария произошла вечером
Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата
Кошка прожила в пустой квартире месяц
На допросе мужчина признался в содеянном
Дело дошло до Верховного суда
Днём в столице Бурятии всего -7
Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»
С коронавирусом борются более пяти тысяч медиков
4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко