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Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана

Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля

Иволгинский дацан в Бурятии опубликовал расписание хуралов в дни празднования Сагаалгана с 29 января по 18 февраля.

29 января, суббота
17:00 – ритуал Балин адисалга (благословения подношений, специально изготовленных к Сагаалгаану)

30 января, воскресенье
С 9:00 – Ямантака, Гомбо, Гонгар, Шагдар, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Цанба сахюусаны

31 января, понедельник
С 9:00 – Ямантака, Чойжал, Лхамо, Жамсаран сахюусаны
17:00 – Табан Харюулга
18:00 – торжественный молебен Дугжууба
18:45-19:30 – костёр
19:30 – заключительный молебен

1 февраля, вторник – день поста («бутуу удэр» или «закрытый день»)
С 9:00 – молебен Мандал Шива (восхваление Зелёной Тары)
17:00 – ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословения подношений)
19:00 – молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо

2 февраля, среда
6:00 – торжественный молебен Цедор Лхамо, наступление Сагаалгаана

С 3 февраля по 17 марта – Монлам Ченмо (Великий молебен)

3 февраля, четверг, 2-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Свиньи (Гахай жэлтэн)
9:00 – Табан Хаан (в Сахюусан дугане)

4 февраля, пятница, 4-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Мыши (Хулгана жэлтэн)

5 февраля, суббота, 5-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Коровы (Ухэр жэлтэн)

6 февраля, воскресенье, 6-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Тигра (Бар жэлтэн)
13:00 – Деважин (в Деважин дугане)

7 февраля, понедельник, 7-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Кролика (Туулай жэлтэн)

8 февраля, вторник, 7-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Дракона (Луу жэлтэн)

9 февраля, среда, 8-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Змеи (Могой жэлтэн)
9:00 – Ехэ Отошо (в Маани дугане)

10 февраля, четверг, 9-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Лошади (Морин жэлтэн)

11 февраля, пятница, 10-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Овцы (Хонин жэлтэн)

12 февраля, суббота, 11-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Обезьяны (Бишэн жэлтэн)

13 февраля, воскресенье, 12-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Курицы (Тахяа жэлтэн)

14 февраля, понедельник, 13-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Собаки (Нохой жэлтэн)

15 февраля, вторник, 14-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)

16 февраля, среда, 15-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)

17 февраля, четверг, 16-е лунные сутки
9:00 – Додудба (из сутры Праджняпарамиты), Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)

18 февраля, пятница, 17-е лунные сутки
9:00 – специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо (Гомбо, Лхамо, Жамсаран сахюусаны)
Бурятия Иволгинский дацан Сагаалган буддизм Сангха

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