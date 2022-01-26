Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана

Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля
Иволгинский дацан в Бурятии опубликовал расписание хуралов в дни празднования Сагаалгана с 29 января по 18 февраля.
29 января, суббота
17:00 – ритуал Балин адисалга (благословения подношений, специально изготовленных к Сагаалгаану)
30 января, воскресенье
С 9:00 – Ямантака, Гомбо, Гонгар, Шагдар, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Цанба сахюусаны
31 января, понедельник
С 9:00 – Ямантака, Чойжал, Лхамо, Жамсаран сахюусаны
17:00 – Табан Харюулга
18:00 – торжественный молебен Дугжууба
18:45-19:30 – костёр
19:30 – заключительный молебен
1 февраля, вторник – день поста («бутуу удэр» или «закрытый день»)
С 9:00 – молебен Мандал Шива (восхваление Зелёной Тары)
17:00 – ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословения подношений)
19:00 – молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо
2 февраля, среда
6:00 – торжественный молебен Цедор Лхамо, наступление Сагаалгаана
С 3 февраля по 17 марта – Монлам Ченмо (Великий молебен)
3 февраля, четверг, 2-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Свиньи (Гахай жэлтэн)
9:00 – Табан Хаан (в Сахюусан дугане)
4 февраля, пятница, 4-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Мыши (Хулгана жэлтэн)
5 февраля, суббота, 5-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Коровы (Ухэр жэлтэн)
6 февраля, воскресенье, 6-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Тигра (Бар жэлтэн)
13:00 – Деважин (в Деважин дугане)
7 февраля, понедельник, 7-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Кролика (Туулай жэлтэн)
8 февраля, вторник, 7-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Дракона (Луу жэлтэн)
9 февраля, среда, 8-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Змеи (Могой жэлтэн)
9:00 – Ехэ Отошо (в Маани дугане)
10 февраля, четверг, 9-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Лошади (Морин жэлтэн)
11 февраля, пятница, 10-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Овцы (Хонин жэлтэн)
12 февраля, суббота, 11-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Обезьяны (Бишэн жэлтэн)
13 февраля, воскресенье, 12-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Курицы (Тахяа жэлтэн)
14 февраля, понедельник, 13-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Собаки (Нохой жэлтэн)
15 февраля, вторник, 14-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)
16 февраля, среда, 15-е лунные сутки
9:00 – Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)
17 февраля, четверг, 16-е лунные сутки
9:00 – Додудба (из сутры Праджняпарамиты), Монлам Ченмо
14:00 – Монлам Ченмо
Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)
18 февраля, пятница, 17-е лунные сутки
9:00 – специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо (Гомбо, Лхамо, Жамсаран сахюусаны)
Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод
В рамках фестиваля будут проведены 49 конкурсов в сфере IT
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
Дефиле состоится в первый день Белого месяца
Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
Стая собак нападает на людей, которые ходят возле школы
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры
Ограничения продлятся до середины февраля
Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения
Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ
Обладателями кубка стали Сергей Шенхоров и Эрдэм Цыдыпов
Из-за вспышки COVID-19 на карантин отправились более 2500 детей