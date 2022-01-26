Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля



Иволгинский дацан в Бурятии опубликовал расписание хуралов в дни празднования Сагаалгана с 29 января по 18 февраля.



29 января, суббота

17:00 – ритуал Балин адисалга (благословения подношений, специально изготовленных к Сагаалгаану)



30 января, воскресенье

С 9:00 – Ямантака, Гомбо, Гонгар, Шагдар, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Цанба сахюусаны



31 января, понедельник

С 9:00 – Ямантака, Чойжал, Лхамо, Жамсаран сахюусаны

17:00 – Табан Харюулга

18:00 – торжественный молебен Дугжууба

18:45-19:30 – костёр

19:30 – заключительный молебен



1 февраля, вторник – день поста («бутуу удэр» или «закрытый день»)

С 9:00 – молебен Мандал Шива (восхваление Зелёной Тары)

17:00 – ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословения подношений)

19:00 – молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо



2 февраля, среда

6:00 – торжественный молебен Цедор Лхамо, наступление Сагаалгаана



С 3 февраля по 17 марта – Монлам Ченмо (Великий молебен)



3 февраля, четверг, 2-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Свиньи (Гахай жэлтэн)

9:00 – Табан Хаан (в Сахюусан дугане)



4 февраля, пятница, 4-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Мыши (Хулгана жэлтэн)



5 февраля, суббота, 5-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Коровы (Ухэр жэлтэн)



6 февраля, воскресенье, 6-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Тигра (Бар жэлтэн)

13:00 – Деважин (в Деважин дугане)



7 февраля, понедельник, 7-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Кролика (Туулай жэлтэн)



8 февраля, вторник, 7-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Дракона (Луу жэлтэн)



9 февраля, среда, 8-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Змеи (Могой жэлтэн)

9:00 – Ехэ Отошо (в Маани дугане)



10 февраля, четверг, 9-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Лошади (Морин жэлтэн)



11 февраля, пятница, 10-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Овцы (Хонин жэлтэн)



12 февраля, суббота, 11-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Обезьяны (Бишэн жэлтэн)



13 февраля, воскресенье, 12-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Курицы (Тахяа жэлтэн)



14 февраля, понедельник, 13-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Благоприятно в этот день подать прошения на хурал людям, родившимся в год Собаки (Нохой жэлтэн)



15 февраля, вторник, 14-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)



16 февраля, среда, 15-е лунные сутки

9:00 – Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)



17 февраля, четверг, 16-е лунные сутки

9:00 – Додудба (из сутры Праджняпарамиты), Монлам Ченмо

14:00 – Монлам Ченмо

Могут подавать прошения все знаки (Булта жэлнууд)



18 февраля, пятница, 17-е лунные сутки

9:00 – специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо (Гомбо, Лхамо, Жамсаран сахюусаны)

