Они лидеры по численности среди пернатых
Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Этой птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, сообщает пресс-служба Тункинского национального парка.
Новый символ 2022 года - домовый воробей обитает рядом с человеком. Зимой эта небольшая птичка подбирает крошки и рада посетить кормушку с семечками. Особенно важно птицам быть сытыми в морозы.
Численность домового воробья в мире составляет свыше миллиарда особей – они лидеры среди пернатых.
Домовый воробей объявлен птицей 2022 года
Общество, Фото:
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