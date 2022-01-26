Домовый воробей объявлен птицей 2022 года

Они лидеры по численности среди пернатых



Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Этой птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, сообщает пресс-служба Тункинского национального парка.



Новый символ 2022 года - домовый воробей обитает рядом с человеком. Зимой эта небольшая птичка подбирает крошки и рада посетить кормушку с семечками. Особенно важно птицам быть сытыми в морозы.



Численность домового воробья в мире составляет свыше миллиарда особей – они лидеры среди пернатых.

