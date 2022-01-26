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В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»

В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках фестиваля будут проведены 49 конкурсов в сфере IT

В Иркутске стартовал XVI городской фестиваль «Иркутская компьютериада – 2022». Открытие мероприятия прошло в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках фестиваля состоятся 49 конкурсов в сфере информационных технологий, которые пройдут в онлайн-формате и очно. В них могут принять участие дети с самого раннего возраста: воспитанники детских садов, школьники и даже их родители, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, а также все желающие попробовать свои силы в области IT-технологий. Всего, по предварительным данным, заявки на участие подали около 3 тысяч человек. Это жители не только Иркутска, но и других городов региона.

- Уже сегодня проходят испытания на базе лицея №1, а также в высших учебных заведениях города. «Иркутская компьютериада – 2022» – это открытая площадка, где каждый участник может реализовать свой потенциал, повысить свой профессиональный уровень и открыть для себя что-то новое в сфере информационных технологий. А для выпускников школ это ещё и возможность выбрать вуз. Традиционно достижения победителей и призёров учитываются при поступлении в высшие учебные заведения, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Фестиваль ежегодно собирает веб-мастеров, программистов, юных фото- и видеорепортёров, пользователей социальных сетей и интернета. В программу входят конкурсные испытания по таким направлениям, как компьютерные сети, офисные технологии, веб-дизайн, анимация, фото-, видеоконкурсы, программирование, компьютерная графика, дистанционные технологии, дополненная реальность, конструирование в системах автоматизированного проектирования. Вузы, техникумы и колледжи региона, осуществляющие подготовку конкурсантов в IT-направлениях, проводят «Дни открытых дверей», организуют профессиональные пробы, мастер-классы, деловые игры, научные лектории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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Иркутск фестиваль компьютеры IT-технологии информационные технологии

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