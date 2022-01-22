Фотоархив: Крещенские купания в Улан-Удэ и Троицке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

О том, как в разные годы проходили крещенские купания в городе Улан-Удэ и в Свято-Троицком Селенгинском монастыре



19 января Крещенские купания в Бурятии состоялись, но лишь в нескольких местах. Хотя изначально они планировались повсеместно, 17-го января стало известно о приходе в Бурятии особо заразного штамма коронавируса «омикрон». В итоге в Улан-Удэ и большинстве муниципальных образований (в том числе в популярном у горожан месте – Свято-Троицком Селенгинском монастыре) купания отменили. «Это прежде всего связано с повышенной заразностью нового штамма, который в пять-семь раз более заразен предыдущего дельта-штамма. Так что любые массовые скопления, в том числе и на открытом воздухе запрещены. В случае, если население будет кучно располагаться на открытой местности, то многократно повышается заражение и распространение нового штамма коронавируса», - поясняли в управлении Роспотребнадзора.



«Байкал-Dailу» предлагает вспомнить о том, как проходили в доковидные времена крещенские купания в Улан-Удэ и в Свято-Троицком Селенгинском монастыре.



- Как и по всей России, в самом начале XXI века крещенские купания стали невероятно популярны и в нашем городе. Первые купели выпиливали на льду реки Уды рядом с Одигитриевским собором. Никаких палаток-раздевалок тогда не было. Одевались купальщики в салонах автомобилей или прямо тут же на снегу. К вечеру купель окружала пёстрая куча примёрзших китайских тапочек-сланцев, - вспоминает фоторекорреспондент Сергей Тарасенко.



В дальнейшем место купания перенесли чуть дальше, к месту слияния Уды и Селенги. Появились отапливаемые палатки для переодевания. Потом купели разделили на мужскую и женскую и спрятали в отдельные палатки.



- Красочность мероприятия от такого благоустройства тут же пропала. Многие горожане стали ездить в Троицкий монастырь, где кроме тёплых палаток устраивался ещё и специальный ледяной городок, богато украшенный праздничной атрибутикой, - рассказывает Сергей Тарасенко.



Справка:



Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь расположен в 80 км от Улан-Удэ на левом берегу реки Селенги в селе Троицкое Прибайкальского района. Это первый православный монастырь в Забайкалье. Основан в 1681 году. В советское время на территории монастыря располагалась психиатрическая больница. С 2006 года началось возрождение монастыря.







