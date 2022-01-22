Заявки принимаются до 13 февраля
Объявлена регистрация участников VI всероссийского фотопленэра «Байкал для каждого». Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из сфер медиа и туризма. В этом году на проект будут отобраны 16 фотографов, четыре видеографа, четыре travel-блогеров, а также ещё четыре участника/лауреата конкурса «Мастера гостеприимства».
Проект из четырёх этапов будет проходить с 10 по 16 мая. Участников ждут лекции, а также пять фототуров.
В этом году участники будут разделены на четыре тематические группы: «Этнография и культура»; «Экология и наука»; «История»; «Природа». На них они смогут с разных ракурсов познакомиться с Иркутской областью и Байкалом. Также добавлена новая категория для участия – мастер гостеприимства.
Чтобы поехать на Байкал, нужно пройти творческий конкурс. Отбор проходит по трём пунктам: анкета на портале АИС «Молодёжь России», портфолио и творческое задание.
Участие бесплатное (оплатить нужно будет только проезд до Иркутска и обратно). Организаторы предоставляют проживание, питание, культурную и образовательную программы, транспорт по маршрутам фотопленэра от точки старта в Иркутске.
Заявку с ссылкой на портфолио следует отправлять на портал АИС «Молодёжь России» и творческое задание на почту plannerbaikal@mail.ru до 13 февраля включительно. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.
Возрастное ограничение 18+
Стартовала регистрация на фотопленэр «Байкал для каждого»
Общество, Фото:
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