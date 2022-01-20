Мужчина лишился денег пока спал
У жителя города Иркутска в поезде «Владивосток-Омск» украли 450 тысяч рублей. Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 40-летний житель Тулунского района Иркутской области, ранее судимый за кражу.
Мужчина дал признательные показания, подтвердив, что действительно украл деньги у пассажира, с которым ранее познакомился в вагоне-ресторане. Кражу совершил в тот момент, когда потерпевший спал в своём купе. Деньги он потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда украл у иркутянина 450 тысяч рублей
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