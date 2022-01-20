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В Иркутске преподавателя университета осудили за взятки

В Иркутске преподавателя университета осудили за взятки
Общество,  Фото:из архива
Он писал за деньги дипломные работы студентов

Преподаватель Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского признан виновным в совершении пяти эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

Следствием и судом установлено, что преподаватель университета предлагал обучающимся выполнить за них выпускную квалификационную работу за деньги. В дальнейшем студенты были допущены к защите, где успешно защищали свои работы. Сумма взяток варьировалась от 30 до 45 тысяч рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками ОЭБиПК отдела полиции №5 МУ МВД России Иркутское.

Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 2,5 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутск взятка

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