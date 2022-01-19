К 25 января расцветут первые зимние цветы
К Татьяниному дню сотрудники «Горзеленхоза» планируют порадовать иркутянок первыми зимними цветами. Здесь запустили для выгонки 200 луковиц нарциссов и 600 – тюльпанов, высаженных ещё в октябре, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- К концу января в «Горзеленхозе» расцветут тюльпаны уже проверенных ранних сортов «Прима виста», «Денмарк», «Ирина, «Санбелт», - рассказала мастер участка Лариса Костиш.
Ещё более широкий список наименований цветов специалисты «Горзеленхоза» представят ко Дню всех влюбленных – 14 февраля. Жители Иркутска смогут приобрести яркие тюльпаны сортов «Давенпорт» и «Лалибела», а также крупные золотисто-жёлтые нарциссы «Гигантик стар». Всего в продажу поступит около 3,5 тысячи цветов.
В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню
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