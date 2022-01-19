В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню

К 25 января расцветут первые зимние цветы



К Татьяниному дню сотрудники «Горзеленхоза» планируют порадовать иркутянок первыми зимними цветами. Здесь запустили для выгонки 200 луковиц нарциссов и 600 – тюльпанов, высаженных ещё в октябре, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



- К концу января в «Горзеленхозе» расцветут тюльпаны уже проверенных ранних сортов «Прима виста», «Денмарк», «Ирина, «Санбелт», - рассказала мастер участка Лариса Костиш.



Ещё более широкий список наименований цветов специалисты «Горзеленхоза» представят ко Дню всех влюбленных – 14 февраля. Жители Иркутска смогут приобрести яркие тюльпаны сортов «Давенпорт» и «Лалибела», а также крупные золотисто-жёлтые нарциссы «Гигантик стар». Всего в продажу поступит около 3,5 тысячи цветов.



