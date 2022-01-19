 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню

В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню
Общество,  Фото:pexels.com
К 25 января расцветут первые зимние цветы

К Татьяниному дню сотрудники «Горзеленхоза» планируют порадовать иркутянок первыми зимними цветами. Здесь запустили для выгонки 200 луковиц нарциссов и 600 – тюльпанов, высаженных ещё в октябре, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- К концу января в «Горзеленхозе» расцветут тюльпаны уже проверенных ранних сортов «Прима виста», «Денмарк», «Ирина, «Санбелт», - рассказала мастер участка Лариса Костиш.

Ещё более широкий список наименований цветов специалисты «Горзеленхоза» представят ко Дню всех влюбленных – 14 февраля. Жители Иркутска смогут приобрести яркие тюльпаны сортов «Давенпорт» и «Лалибела», а также крупные золотисто-жёлтые нарциссы «Гигантик стар». Всего в продажу поступит около 3,5 тысячи цветов.

цветы Татьянин день

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка пытается решить проблему многодетных семей Бурятии в Москве
Улан-удэнка пытается решить проблему многодетных семей Бурятии в Москве
Общество, 19.01.2022
Женщина от лица всех многодетных семей Бурятии обратилась в приёмную президента России
Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
Общество, 19.01.2022
В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет  
Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала
Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала
Общество, 19.01.2022
«Гринпис» бьёт тревогу из-за угрозы попадания Байкала в «чёрный список» ЮНЕСКО
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Общество, 19.01.2022
Поправки будут внесены в Уголовный кодекс
В квартире умершего улан-удэнца нашли старинный револьвер
В квартире умершего улан-удэнца нашли старинный револьвер
Общество, 19.01.2022
Старинное оружие обнаружили под кроватью
В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли
В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли
Общество, 19.01.2022
В прошлом году алиментообязанные родители отработали свыше 40 тысяч часов
В Бурятии умерли два человека с COVID-19, заболеваемость растёт
В Бурятии умерли два человека с COVID-19, заболеваемость растёт
Общество, 19.01.2022
Общее число случаев заражения приближается к 79 тысячам 
В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата
В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата
Общество, 19.01.2022
Виновному назначено административное наказание
Артисты Улан-Удэ покажут своё творчество жителям Тунки и Оки
Артисты Улан-Удэ покажут своё творчество жителям Тунки и Оки
Общество, 19.01.2022
В районах Бурятии увидят концертное шоу «Навстречу Сагаалгану»
В городах Иркутской области пройдёт студенческое катание «Все на лёд!»
В городах Иркутской области пройдёт студенческое катание «Все на лёд!»
Общество, 19.01.2022
Обучающиеся ссузов и вузов смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах
В Улан-Удэ студенты провели тренинг и мастер-класс для детей-сирот
В Улан-Удэ студенты провели тренинг и мастер-класс для детей-сирот
Общество, 19.01.2022
Занятия со студентами понравились ребятам из республиканского социально-реабилитационного центра
Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске
Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске
Общество, 19.01.2022
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^