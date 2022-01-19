Улан-удэнка пытается решить проблему многодетных семей Бурятии в Москве

Женщина от лица всех многодетных семей Бурятии обратилась в приёмную президента России



В 2021 году в Бурятии приняли закон о предоставлении нуждающимся в жилье семьям с шестью и более детьми бесплатной ипотеки (оплачивать взносы и проценты будет бюджет). Однако есть важное ограничение – стоимость жилья не должна составлять больше трёх миллионов рублей. Также есть норматив по количеству «квадратов» на каждого члена семьи. Вопрос, как выдержать все условия, если даже однокомнатная квартира в Улан-Удэ стоит больше трёх миллионов?



Многодетная мама из Бурятии специально приехала в Москву, в приёмную президента России, чтобы оставить обращение.



Видео улан-удэнки размещено в паблике «Весь Улан-Удэ». Оно предваряется словами, что «дошли до президента, потому что в Бурятии многодетных родителей не услышали».



- Я приехала в приемную президента от лица многодетных семей Бурятии. Сейчас семьям с шестью и более детьми предлагают ипотечные займы на три миллиона рублей. Но мы все прекрасно знаем, что в ипотеку мы ничего не купим. Мы обращались в прокуратуру, к главе, стучали во все колокола, но нас не услышали. Надеюсь, в приемной президента нам помогут и профинансируют жилищные сертификаты, которые отменили в республике, - говорит на видео в Москве женщина.



Видео набрало более 15 тысяч просмотров. Мнения жителей Бурятии разделились, они по-разному отнеслись к поступку многодетной матери. Некоторые называют семьи «попрошайками», кто-то советует построить дом на эти три миллионы. Но многодетные жители поясняют, что цены на жильё и условия самой ипотеки в Улан-Удэ лишают всяких надежд на улучшение жилищных условий.



«Ипотечный займ многодетным с шестью и более детей, который будет платить государство. Но в этом займе всем отказывают из-за плохой кредитной истории либо не достаточной зарплаты», - пояснил пользователь.



Проблемы в России проблемы часто пытаются решить ходоками в столицу. Кстати, полностью обставленную квартиру можно купить в тёплой Турции на те же самые три миллиона рублей. Вопрос неадекватно высоких цен на недвижимость в Улан-Удэ давно уже стоит остро.

