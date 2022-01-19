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В Прибайкальском нацпарке откроет двери новый визит-центр

В Прибайкальском нацпарке откроет двери новый визит-центр
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он расположен недалеко от железнодорожного остановочного пункта «Тёмная Падь»

В начале 2022 года откроет свои двери для посетителей новый визит-центр Прибайкальского национального парка, расположенный неподалёку от железнодорожного остановочного пункта «Тёмная Падь». В новом визитном центре гости особо охраняемой природной территории смогут оформить разрешение на посещение, получить необходимые консультации по маршруту «Темная Падь – Старая Ангасолка», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Здесь же посетители узнают от сотрудников нацпарка о правилах поведения, классах пожарной опасности и угрозе встречи с дикими животными.

Законопослушность посетителей по маршруту «Темная Падь – Старая Ангасолка», как и на других территориях парка будут проверять госинспекторы в области окружающей среды из участкового лесничества и оперативных групп.

Отмечается, что учёт и регулирование числа посетителей – одно из обязательных условий по сохранению природных комплексов. Кроме того, объективные данные о трафике позволяют рассчитать потребность в оборудовании и нужной инфраструктуры по маршруту.

Справка:

Прибайкальскаий национальный парк создан в феврале 1986 года, он простирается на 490 км вдоль байкальского побережья в Иркутской области — от посёлка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. Его площадь составляет 524,8 тыс. га — это самый протяженный национальный парк в России.

Прибайкальский национальный парк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны.

Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи Приольхонья, населённые растениями-реликтами, песчаные дюны, соленые тажеранские озера, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.

Задача национального парка – сохранение уникальной природы Прибайкалья в условиях роста рекреационной нагрузки.

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