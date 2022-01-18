Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России

Общество, Фото: Забайкальская федерация стрельбы из лука

Из них три награды на счету Кирилла Смирнова



Четыре спортсмена из Забайкальского края завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили в городе Орле.



В классическом луке мужские команды в составе Кирилла Смирнова, Дондока Болотова и Бато Цыдендоржиева стали золотыми медалистами чемпионата России.



В дисциплине «Классический лук» смешанные команды в составе Татьяны Жалсабон и Кирилла Смирнова завоевали бронзовую награду.



В личном зачёте в соревнованиях по классическому луку Кирилл Смирнов с уверенностью завоевал «серебро» и прошёл отбор на чемпионат мира по стрельбе из лука (ПОДА), который пройдёт с 19 по 28 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

