Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
Четыре спортсмена из Забайкальского края завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили в городе Орле.
В классическом луке мужские команды в составе Кирилла Смирнова, Дондока Болотова и Бато Цыдендоржиева стали золотыми медалистами чемпионата России.
В дисциплине «Классический лук» смешанные команды в составе Татьяны Жалсабон и Кирилла Смирнова завоевали бронзовую награду.
В личном зачёте в соревнованиях по классическому луку Кирилл Смирнов с уверенностью завоевал «серебро» и прошёл отбор на чемпионат мира по стрельбе из лука (ПОДА), который пройдёт с 19 по 28 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сделать это можно несколькими способами
Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
Также в копилке спортсменов республики «серебро» за личные и командные соревнования
Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов
Как и в Улан-Удэ, официальные купели запрещены в Иркутске
Список оказался немаленьким
Без подсветки осталась задняя часть свиньи
Известный шоумен продемонстрировал в соцсети конфеты с необычными названиями
Продолжаются восстановительные работы после декабрьской аварии
Недавно специалисты проинспектировали семь семей
Водители рискуют жизнью, выезжая на лёд
В республике ждут документы из минздрава России
Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа
Учение провели в Кяхте
При «обилечивании» произошла небольшая путаница