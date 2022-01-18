Продолжаются восстановительные работы после декабрьской аварии
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 введён в работу турбоагрегат №7, вышедший из строя после декабрьской аварии.
Специалисты филиала «ТГК-14» совместно с Уральской лабораторией вибрации из Новосибирска провели испытания турбины после выполнения регламентных работ. Замечаний не выявлено, сообщает пресс-служба минтранспорта Бурятии.
Сейчас турбогенератор находится в работе и несёт электрическую нагрузку в 80 МВт при установленной мощности 98,37МВт.
На сегодняшний день работы по восстановлению повреждённого оборудования на станции ТЭЦ-1 продолжаются. Ежедневно на работах задействовано около 100 сотрудников ТГК-14 и подрядных организаций.
За прошедшую неделю произведено восстановление кабельных линии и включение вспомогательного оборудования, испытания шестого и седьмого турбин, а также монтаж шкафов релейной защиты и автоматики секции 6кВ 7Р, их опробование и испытания. Ожидаемый послеаварийный пуск седьмого котлоагрегата запланирован на конец января.
Авария на ТЭЦ-1 произошла в декабре 2021 года. После пожара на станции и отключения четырёх котлов на несколько дней были ограничены теплоснабжение и подача горячей воды в сотнях домах Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ. Республиканские власти вводили режим ЧС, который был полностью снят 28 декабря.
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
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