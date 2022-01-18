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В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор

В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продолжаются восстановительные работы после декабрьской аварии

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 введён в работу турбоагрегат №7, вышедший из строя после декабрьской аварии.

Специалисты филиала «ТГК-14» совместно с Уральской лабораторией вибрации из Новосибирска провели испытания турбины после выполнения регламентных работ. Замечаний не выявлено, сообщает пресс-служба минтранспорта Бурятии.

Сейчас турбогенератор находится в работе и несёт электрическую нагрузку в 80 МВт при установленной мощности 98,37МВт.

На сегодняшний день работы по восстановлению повреждённого оборудования на станции ТЭЦ-1 продолжаются. Ежедневно на работах задействовано около 100 сотрудников ТГК-14 и подрядных организаций.

За прошедшую неделю произведено восстановление кабельных линии и включение вспомогательного оборудования, испытания шестого и седьмого турбин, а также монтаж шкафов релейной защиты и автоматики секции 6кВ 7Р, их опробование и испытания. Ожидаемый послеаварийный пуск седьмого котлоагрегата запланирован на конец января.

Авария на ТЭЦ-1 произошла в декабре 2021 года. После пожара на станции и отключения четырёх котлов на несколько дней были ограничены теплоснабжение и подача горячей воды в сотнях домах Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ. Республиканские власти вводили режим ЧС, который был полностью снят 28 декабря.

ТЭЦ-1

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