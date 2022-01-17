В Бурятии росгвардейцы убрались в доме труженицы тыла

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сотрудники побелили стены и почистили ковры



В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии в отделение вневедомственной охраны Росгвардии обратилась 91-летняя жительница посёлка Багдарин. Любовь Белокопытова попросила помочь ей с побелкой квартиры, и в ближайшие выходные росгвардейцы пришли к ветерану, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники вневедомственной охраны откликаются на просьбу пожилой жительницы не в первый раз. По традиции силовики пришли не с пустыми руками – подарили бабушке коробку конфет, сняли со стен и почистили ковры, убрались в квартире, побелили потолки и стены.



- Очень благодарна вам за помощь, спасибо, что не забываете меня, помогаете и поздравляете, –поблагодарила Любовь Белокопытова.



Любовь Павловна Белокопытова родилась в посёлке Ципикан Баунтовского района в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, 11-летняя Люба работала на золотодобывающем прииске вместе с односельчанами. После окончания войны Любовь Павловна в течение многих лет работала учителем русского языка и литературы, имеет почётное звание «ветеран труда».



