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В Бурятии росгвардейцы убрались в доме труженицы тыла

В Бурятии росгвардейцы убрались в доме труженицы тыла
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники побелили стены и почистили ковры

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии в отделение вневедомственной охраны Росгвардии обратилась 91-летняя жительница посёлка Багдарин. Любовь Белокопытова попросила помочь ей с побелкой квартиры, и в ближайшие выходные росгвардейцы пришли к ветерану, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники вневедомственной охраны откликаются на просьбу пожилой жительницы не в первый раз. По традиции силовики пришли не с пустыми руками – подарили бабушке коробку конфет, сняли со стен и почистили ковры, убрались в квартире, побелили потолки и стены.

- Очень благодарна вам за помощь, спасибо, что не забываете меня, помогаете и поздравляете, –поблагодарила Любовь Белокопытова.

Любовь Павловна Белокопытова родилась в посёлке Ципикан Баунтовского района в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, 11-летняя Люба работала на золотодобывающем прииске вместе с односельчанами. После окончания войны Любовь Павловна в течение многих лет работала учителем русского языка и литературы, имеет почётное звание «ветеран труда».

Росгвардия

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