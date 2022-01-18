В Иркутске ищут родственников воинов для восстановления памятников



• Малов Николай Яковлевич, 1904-23.09.1942;

• Минин Николай Иванович, 1915-20.04.1943;

• Мохов Степан Васильевич, 1922-20.09.1943;

• Панилов Николай Васильевич, 1922-03.04.1943;

• Петров Георгий Акиндинович, 1923-25.11.1942;

• Пласкин Федор Андреевич, 1905-28.12.1942;

• Рубаков Тимофей Никитин, 1919-11.01.1946;

• Селиванов Александр Васильевич, 1912-04.03.1943; Юсупов Атаул, 10925-11.03.1943 (братская могила 2 погибших);

• Сизов Ефим Матвеевич, 1894-13.10.1942;

• Стуков Василий Алексеевич, 1904-07.10.1942;

• Сюндюков Павел Григорьевич, 1921-02.02.1943;

• Татский Дмитрий Кузьмич, 1898-02.10.1942;

• Толмачев Сергей Александрович, ***-02.11.1942;

• Троицкая Надежда Владимировна, 1890-11.03.1943;

• Трофимов Сергей Петрович, 1921-09.11.1942;

• Трушников В.И., 1924-30.10.1942;

• Федорченко Алекс. Петрович, 1920-06.10.1942;

• Ханчихин Александр Алексеевич, 1917-09.04.1943;

• Хромов Дмитрий Андреевич, 1913-13.02.1942;

• Шульгин Александр Афанасьевич, 1903-05.11.1942;

• Щеглов Николай Федорович, 1910-23.03.1943;

• Юхманов, 1925-28.04.1943;

• Адюкевич Бронислав Антонович, 1895-11.11.1944;

• Барсуков Василий Николаевич, 1916-24.03.1944;

• Васильева Клавдия Кузьминична, 1919-23.07.1943;

• Галкин Николай Григорьевич, 1923-26.07.1943;

• Дегтярев Сергей Иванов, 1920-19.09.1944;

• Евтин Константин Андреевич, 1906-24.11.1944;

• Жаднин Иван Семенович, 1923-20.11.1943;

• Захаров Тимофей Михайлович, 1902-22.01.1944;

• Икальчик Трофим Михайлович, 1899-03.05.1944;

• Казаченко Павел Антонович, 1906-09.05.1944;

• Левшин Иван Федорович, 1922-19.03.1942;

• Миронов Кузьма Иванович, 1903-26.10.1945;

• Наумов Семен Федорович, 1919-09.02.1944;

• Олейник Федор Федорович, 1914-26.01.1944;

• Панин Александр Степанович, 1915-21.12.1942;

• Рындин Сергей Константинович, ***- 19.11.1943;

• Савченко Тимофей Захарович, 1912-02.04.1944;

• Тепляков Мамен, 1916-10.03.1944;

• Усик Иван Васильевич, 1912-04.11.1943;

• Филимонов Иван Петрович, 1916-05.07.1943;

• Бондарь Степан Игнатьевич, 1922-1956;

• Горюнов Иван Игнатьевич, 1922-1952;

• Зайцев Николай Иванович, 1908-1959;

• Зеньков Алексей Тимофеевич, 17.03.1911-26.08.1957;

• Иваненко Виктор Федорович, 1914-1957;

• Островский Борис Ефимович, 1911-1956;

• Петров Сергей Викторович, 1913-1958;

• Подосёнов, 1922-1952;

• Самарцев Трофим Аверьянович, 1905-1905;

• Сударев Леонтий Трофимович, 1914-1949;

• Толстой Виктор Маркович, 1909-1951;

• Шамаев Николай Иванович, 1906-1948;

• Ярошенко Алекс. Иосифович, 1922-1945.



Свердловское кладбище



• Абаскулаев Б.Б., 1909-28.03.1942;

• Алексеев Е.Д., 1905-28.03.1942;

• Бархатов Ф.Н., 1904-21.03.1942;

• Бастриков А.Ф., 1904-26.05.1942;

• Баязитов И.И., 1916-28.03.1942;

• Белов Е.М., ***-04.06.1942;

• Божко Иван Афанасьевич, 1920-27.03.1942;

• Бородин В.М., ***-06.07.1942;

• Бородин М.И., ***-06.06.1942;

• Ветров Леонид Никитин, 1919-15.08.1942;

• Вишневский П. Ив., 1900-22.07.1942;

• Воробьев А.Я., 1907-31.07.1942;

• Газелов Г., 1907-26.05.1942;

• Генетов Г., 1904-28.04.1942;

• Глушенков С.И., 1907-08.05.1942;

• Дьячков Семен Артемьевич, 1922-31.08.1942;

• Емельянов Н.Ф., 1905-27.05.1942;

• Ермакова Н.А., 1912-12.03.1942;

• Зазуля Иван Иванович, 1907-23.04.1942;

• Зелинский Дмитрий Кириллович, 1914-22.04.1942;

• Земцов Ф.М., 1917-29.06.1942;

• Зуев Григорий Никитич, 1903-04.09.1942;

• Ильин Н.И., 1911-13.06.1942;

• Карпов Иван Степанович, 1909-09.07.1942;

• Квасов Алекс. В., 1920-28.03.1942;

• Киселев А.И., 1917-07.06.1942;

• Княжев Гр. Мих., 1905-01.05.1942;

• Князев Тимофей Иванович, 1908-16.04.1942;

• Кривошеев Александр Герасимович, 1922-06.07.1942;

• Куштысев Илья Иванович, 1906-10.03.1942;

• Латышев Л.И., 1912-02.10.1945;

• Ляпунов К.И., 1914-25.04.1942;

• Макаров Ал. И., 1914-27.04.1942;

• Малиновский Иосиф Тимофеевич, 1907-25.08.1942;

• Маслов Илларион Романович, 1913-13.05.1942;

• Невзоров Михаил В., 1909-17.06.1942;

• Одряев Алек. Вас., 1922-22.04.1942;

• Полях Иван Юркович, 1911-27.08.1942;

• Попков Павел Григорьевич, 1901-23.06.1942;

• Пышкин Семен Никитович, ***-06.09.1943;

• Ситников М.А., похоронен 24.04.1942;

• Скоморохов Андрей Федорович, 1905-01.07.1942;

• Скотчанов Вл. К., 1921-28.03.1942;

• Степанов Михаил Перфильевич, 1899-30.12.1945;

• Хрипунов Василий Антонович, 1902-26.03.1942;

• Чернокульский М.Ф., 1903-17.06.1942;

• Чернышев Михаил Константинович, 1915-16.05.1942;

• Шевернев Макар Трофимович, 1897-31.05.1942;

• Шипицин Роман Антонович, 1902-10.07.1943;

• Яблочкина М.В., 1920-23.06.1942;

• Яншеньков А.Н., 1921-24.12.1942.



- Родственников просят обратиться в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска по адресу: улица Сухэ-Батора, 11, кабинет 14, телефон: 52-01-35, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



На Русско-Амурском кладбище находится 649 захоронений солдат и офицеров, участвовавших в боях Великой Отечественной войны. В 2020 году приведены в порядок 16 памятников, обновлена центральная стела и восстановлены 310 надгробных плит. В 2021 году обновлено 25 захоронений. В 2022 году проведут замену ограждений, сделают входные группы (с западной, восточной и южной сторон) и обустроят пешеходные дорожки с мощением плиткой.







Работы по восстановлению 106 захоронений воинов – участников Великой Отечественной войны запланированы в Иркутске с 2022 по 2024 годы. Из них 55 находятся на территории Русско-Амурского (Лисихинского) и 51 захоронение на территории Свердловского (Глазковского) городских кладбищ. Все захоронения восстанавливают в едином стиле.По закону работы по благоустройству можно проводить только с согласия родственников. Администрация Иркутска ведёт поиск родственников следующих участников Великой Отечественной войны: