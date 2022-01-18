В Иркутске ищут родственников воинов для восстановления памятников

Работы по восстановлению 106 захоронений воинов – участников Великой Отечественной войны запланированы в Иркутске с 2022 по 2024 годы. Из них 55 находятся на территории Русско-Амурского (Лисихинского) и 51 захоронение на территории Свердловского (Глазковского) городских кладбищ. Все захоронения восстанавливают в едином стиле.
По закону работы по благоустройству можно проводить только с согласия родственников. Администрация Иркутска ведёт поиск родственников следующих участников Великой Отечественной войны:
Русско-Амурское кладбище
• Малов Николай Яковлевич, 1904-23.09.1942;
• Минин Николай Иванович, 1915-20.04.1943;
• Мохов Степан Васильевич, 1922-20.09.1943;
• Панилов Николай Васильевич, 1922-03.04.1943;
• Петров Георгий Акиндинович, 1923-25.11.1942;
• Пласкин Федор Андреевич, 1905-28.12.1942;
• Рубаков Тимофей Никитин, 1919-11.01.1946;
• Селиванов Александр Васильевич, 1912-04.03.1943; Юсупов Атаул, 10925-11.03.1943 (братская могила 2 погибших);
• Сизов Ефим Матвеевич, 1894-13.10.1942;
• Стуков Василий Алексеевич, 1904-07.10.1942;
• Сюндюков Павел Григорьевич, 1921-02.02.1943;
• Татский Дмитрий Кузьмич, 1898-02.10.1942;
• Толмачев Сергей Александрович, ***-02.11.1942;
• Троицкая Надежда Владимировна, 1890-11.03.1943;
• Трофимов Сергей Петрович, 1921-09.11.1942;
• Трушников В.И., 1924-30.10.1942;
• Федорченко Алекс. Петрович, 1920-06.10.1942;
• Ханчихин Александр Алексеевич, 1917-09.04.1943;
• Хромов Дмитрий Андреевич, 1913-13.02.1942;
• Шульгин Александр Афанасьевич, 1903-05.11.1942;
• Щеглов Николай Федорович, 1910-23.03.1943;
• Юхманов, 1925-28.04.1943;
• Адюкевич Бронислав Антонович, 1895-11.11.1944;
• Барсуков Василий Николаевич, 1916-24.03.1944;
• Васильева Клавдия Кузьминична, 1919-23.07.1943;
• Галкин Николай Григорьевич, 1923-26.07.1943;
• Дегтярев Сергей Иванов, 1920-19.09.1944;
• Евтин Константин Андреевич, 1906-24.11.1944;
• Жаднин Иван Семенович, 1923-20.11.1943;
• Захаров Тимофей Михайлович, 1902-22.01.1944;
• Икальчик Трофим Михайлович, 1899-03.05.1944;
• Казаченко Павел Антонович, 1906-09.05.1944;
• Левшин Иван Федорович, 1922-19.03.1942;
• Миронов Кузьма Иванович, 1903-26.10.1945;
• Наумов Семен Федорович, 1919-09.02.1944;
• Олейник Федор Федорович, 1914-26.01.1944;
• Панин Александр Степанович, 1915-21.12.1942;
• Рындин Сергей Константинович, ***- 19.11.1943;
• Савченко Тимофей Захарович, 1912-02.04.1944;
• Тепляков Мамен, 1916-10.03.1944;
• Усик Иван Васильевич, 1912-04.11.1943;
• Филимонов Иван Петрович, 1916-05.07.1943;
• Бондарь Степан Игнатьевич, 1922-1956;
• Горюнов Иван Игнатьевич, 1922-1952;
• Зайцев Николай Иванович, 1908-1959;
• Зеньков Алексей Тимофеевич, 17.03.1911-26.08.1957;
• Иваненко Виктор Федорович, 1914-1957;
• Островский Борис Ефимович, 1911-1956;
• Петров Сергей Викторович, 1913-1958;
• Подосёнов, 1922-1952;
• Самарцев Трофим Аверьянович, 1905-1905;
• Сударев Леонтий Трофимович, 1914-1949;
• Толстой Виктор Маркович, 1909-1951;
• Шамаев Николай Иванович, 1906-1948;
• Ярошенко Алекс. Иосифович, 1922-1945.
Свердловское кладбище
• Абаскулаев Б.Б., 1909-28.03.1942;
• Алексеев Е.Д., 1905-28.03.1942;
• Бархатов Ф.Н., 1904-21.03.1942;
• Бастриков А.Ф., 1904-26.05.1942;
• Баязитов И.И., 1916-28.03.1942;
• Белов Е.М., ***-04.06.1942;
• Божко Иван Афанасьевич, 1920-27.03.1942;
• Бородин В.М., ***-06.07.1942;
• Бородин М.И., ***-06.06.1942;
• Ветров Леонид Никитин, 1919-15.08.1942;
• Вишневский П. Ив., 1900-22.07.1942;
• Воробьев А.Я., 1907-31.07.1942;
• Газелов Г., 1907-26.05.1942;
• Генетов Г., 1904-28.04.1942;
• Глушенков С.И., 1907-08.05.1942;
• Дьячков Семен Артемьевич, 1922-31.08.1942;
• Емельянов Н.Ф., 1905-27.05.1942;
• Ермакова Н.А., 1912-12.03.1942;
• Зазуля Иван Иванович, 1907-23.04.1942;
• Зелинский Дмитрий Кириллович, 1914-22.04.1942;
• Земцов Ф.М., 1917-29.06.1942;
• Зуев Григорий Никитич, 1903-04.09.1942;
• Ильин Н.И., 1911-13.06.1942;
• Карпов Иван Степанович, 1909-09.07.1942;
• Квасов Алекс. В., 1920-28.03.1942;
• Киселев А.И., 1917-07.06.1942;
• Княжев Гр. Мих., 1905-01.05.1942;
• Князев Тимофей Иванович, 1908-16.04.1942;
• Кривошеев Александр Герасимович, 1922-06.07.1942;
• Куштысев Илья Иванович, 1906-10.03.1942;
• Латышев Л.И., 1912-02.10.1945;
• Ляпунов К.И., 1914-25.04.1942;
• Макаров Ал. И., 1914-27.04.1942;
• Малиновский Иосиф Тимофеевич, 1907-25.08.1942;
• Маслов Илларион Романович, 1913-13.05.1942;
• Невзоров Михаил В., 1909-17.06.1942;
• Одряев Алек. Вас., 1922-22.04.1942;
• Полях Иван Юркович, 1911-27.08.1942;
• Попков Павел Григорьевич, 1901-23.06.1942;
• Пышкин Семен Никитович, ***-06.09.1943;
• Ситников М.А., похоронен 24.04.1942;
• Скоморохов Андрей Федорович, 1905-01.07.1942;
• Скотчанов Вл. К., 1921-28.03.1942;
• Степанов Михаил Перфильевич, 1899-30.12.1945;
• Хрипунов Василий Антонович, 1902-26.03.1942;
• Чернокульский М.Ф., 1903-17.06.1942;
• Чернышев Михаил Константинович, 1915-16.05.1942;
• Шевернев Макар Трофимович, 1897-31.05.1942;
• Шипицин Роман Антонович, 1902-10.07.1943;
• Яблочкина М.В., 1920-23.06.1942;
• Яншеньков А.Н., 1921-24.12.1942.
- Родственников просят обратиться в отдел санитарного состояния комитета городского обустройства администрации Иркутска по адресу: улица Сухэ-Батора, 11, кабинет 14, телефон: 52-01-35, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
На Русско-Амурском кладбище находится 649 захоронений солдат и офицеров, участвовавших в боях Великой Отечественной войны. В 2020 году приведены в порядок 16 памятников, обновлена центральная стела и восстановлены 310 надгробных плит. В 2021 году обновлено 25 захоронений. В 2022 году проведут замену ограждений, сделают входные группы (с западной, восточной и южной сторон) и обустроят пешеходные дорожки с мощением плиткой.