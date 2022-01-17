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Иркутск принимает чемпионат и первенство по боксу

Иркутск принимает чемпионат и первенство по боксу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования продлятся по 19 января

В понедельник, 17 января, стартовали чемпионат и первенство Иркутской области по боксу среди мужчин 19-40 лет и юниоров 19-22 лет. Соревнования посвящены памяти победителя кубка Европы, мастера спорта международного класса Бориса Кандера.

Турнир проводится среди мужчин и юниоров, имеющих подготовку не ниже первого спортивного разряда, в весовых категориях: до 46-48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92 кг и свыше 92 кг.

Соревнования проходят с 17 по 19 января в зале единоборств «Витязь» в Иркутске. Сегодня, 17 января, проводятся предварительные бои, 18 января состоятся полуфинальные бои, 19 января – финалы.

По итогам сильнейшие боксёры будут включены в составы сборных команд региона для участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по боксу, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
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