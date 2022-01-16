 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 января

15 января

14 января

Популярное

Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака

Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей

Житель Кяхтинского района, являясь отцом 10-летнего ребёнка, достоверно зная о решении суда о взыскании с него алиментов и о возбуждении исполнительного производства, а также будучи привлечённым к административной ответственности за неуплату алиментов, уклонялся от их уплаты без уважительных причин.

- Своими действиями гр. Ш. нарушил право ребёнка на получение средств от своих родителей для полноценного интеллектуального и физического развития. Судом гр. Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в районном суде.

Суд учёл при вынесении приговора полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, наличие на иждивении других четырёх несовершеннолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.
суд алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Общество, 16.01.2022
Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей
Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи
Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи
Общество, 16.01.2022
Главврач станции скорой медицинской помощи отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции
Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Детёныша косули нашли на неокрепшем льду Байкала
Общество, 16.01.2022
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
В Бурятии нашлись пропавшие рыбаки
Общество, 16.01.2022
Мужчины уехали на рыбалку 9 января
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 141 человека
Общество, 16.01.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Житель Иркутской области получил 13 лет за убийство знакомого
Общество, 16.01.2022
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены
Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля
Зимняя чартерная программа в Бурятию стартует 12 февраля
Общество, 16.01.2022
Также были анонсированы мероприятия проекта «Сказочный Сагаалган» и фестиваль скорости «Байкальская миля»
В Чите проверят информацию о нападении собак на школьников
В Чите проверят информацию о нападении собак на школьников
Общество, 16.01.2022
По данным СМИ, животные покусали двух школьников, порвали вещи
Житель Бурятии отсудил компенсацию за кражу флешек
Житель Бурятии отсудил компенсацию за кражу флешек
Общество, 16.01.2022
Потерпевший заявил, что на украденных флешках был фотоархив его семьи
Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Россияне чаще всего покупали с рук велосипеды, котов и мебель
Общество, 15.01.2022
Четвероногих друзей чаще отдавали бесплатно 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^