Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака

Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей



Житель Кяхтинского района, являясь отцом 10-летнего ребёнка, достоверно зная о решении суда о взыскании с него алиментов и о возбуждении исполнительного производства, а также будучи привлечённым к административной ответственности за неуплату алиментов, уклонялся от их уплаты без уважительных причин.



- Своими действиями гр. Ш. нарушил право ребёнка на получение средств от своих родителей для полноценного интеллектуального и физического развития. Судом гр. Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в районном суде.



Суд учёл при вынесении приговора полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, наличие на иждивении других четырёх несовершеннолетних детей.



Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.



Приговор не вступил в законную силу.

