Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей
Житель Кяхтинского района, являясь отцом 10-летнего ребёнка, достоверно зная о решении суда о взыскании с него алиментов и о возбуждении исполнительного производства, а также будучи привлечённым к административной ответственности за неуплату алиментов, уклонялся от их уплаты без уважительных причин.
- Своими действиями гр. Ш. нарушил право ребёнка на получение средств от своих родителей для полноценного интеллектуального и физического развития. Судом гр. Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в районном суде.
Суд учёл при вынесении приговора полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, наличие на иждивении других четырёх несовершеннолетних детей.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Приговор не вступил в законную силу.
Многодетный житель Бурятии не платил алименты на ребёнка от первого брака
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Суд при вынесении приговора учёл наличие у него на иждивении четверых детей
Главврач станции скорой медицинской помощи отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции
Составлен протокол
Пожар произошёл рано утром
Минимум несколько дней животное проведёт под присмотром ветеринаров
Мужчины уехали на рыбалку 9 января
Скончались четыре пациента с COVID-19
Также мужчина признан виновным в покушении на убийство жены
Поручение о строительстве дал глава Бурятии
Также были анонсированы мероприятия проекта «Сказочный Сагаалган» и фестиваль скорости «Байкальская миля»
По данным СМИ, животные покусали двух школьников, порвали вещи
Потерпевший заявил, что на украденных флешках был фотоархив его семьи
В Улан-Удэ днём до -20
Общество, 15.01.2022
А телефон заложил в ломбард
Общество, 15.01.2022
Четвероногих друзей чаще отдавали бесплатно