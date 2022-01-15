В Забайкалье закрыли порядка 190 сайтов o продаже наркотиков в 2021 году

На семерых забайкальцев составили административные протоколы



Всего в Роскомнадзор Забайкальского края поступило более 400 заявок o сайтах, где размещались сведения o продаже наркотиков, сообщает официальный портал правительства региона.



- За 2021 год на сайт Роскомнадзора поступило 411 заявок, содержащих сведения рекламного характера o сбыте наркотических средств и психотропных веществ. По результатам рассмотрения заявок, на 189 сайтах утверждено наличие материала с противоправным контентом, все эти сайты были заблокированы. Также установлено семь лиц, которые занимались пропагандой наркотических средств в сети Интернет. Это все жители Забайкальского края. На них составлены протоколы об административном правонарушении, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Забайкальскому краю.



Отмечается, что за истекший год сотрудниками полиции на территории Читы, Краснокаменска и Борзи на 401 здании выявлено 583 незаконных надписей с рекламой пронаркотического содержания. За год произошел рост практически в два раза (за аналогичный период 2020 года их было 346). В 2021 году устранена 531 надпись на 360 зданиях.

