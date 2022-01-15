Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы

Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине



На предолимпийском первенстве Европы в эстонском Таллине состоялся триумф российских спортивных пар. Все три отечественных дуэта оказались по результатам произвольной программы на пьедестале, сообщает «Коммерсант».



Так, с бронзой финишировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. С двумя мировыми рекордами чемпионат Европы выиграли фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Они поедут на Олимпийские игры в Пекине в статусе действующих чемпионов страны, континента и мира одновременно.





