Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в Пекине
На предолимпийском первенстве Европы в эстонском Таллине состоялся триумф российских спортивных пар. Все три отечественных дуэта оказались по результатам произвольной программы на пьедестале, сообщает «Коммерсант».
Так, с бронзой финишировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. С двумя мировыми рекордами чемпионат Европы выиграли фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Они поедут на Олимпийские игры в Пекине в статусе действующих чемпионов страны, континента и мира одновременно.
Российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата Европы
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