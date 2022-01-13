Соцработники Бурятии подарили детям смарт-часы и «Лего»

Состоялась акция «Новый год в каждый дом»



Сотрудники минсоцзащиты Бурятии и структурных подразделений ведомства присоединились к всероссийской акции «Новый год в каждый дом».



Собранные коллективами средства они направили на приобретение подарков для ребят – воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Мы выражаем огромную благодарность коллегам – сотрудникам министерства, коллективам районных отделов социальной защиты, подведомственных учреждений за внимание к нашим детям, за подаренное им сказочное настроение, за возможность осуществления мечты каждого нашего воспитанника, - поблагодарил директор реабилитационного учреждения Александр Беняш.



По его словам, трое ребят давно мечтали о смарт-часах, и теперь они у них есть. Беспроводные наушники получил еще один ребенок.



Среди новогодних презентов для воспитанников центра были наборы «Лего город» и «Лего конструктор», машины на пульте управления, управляемые роботы, куклы, детский игровой набор кухонной посуды и многое другое.



