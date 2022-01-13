Вернувшиеся в Россию граждане не сдали вовремя тест на коронавирус
В Бурятии продолжается контроль за тем, чтобы туристы, вернувшиеся из зарубежных стран, размещали на сайте госуслуг сведения о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции.
В 2021 году из-за рубежа в республику вернулось 25 950 человек. Из них 10 476 человек прошли обследования методом ПЦР. 11 496 граждан имели сведения о вакцинации от коронавируса, 3576 имели сведения о перенесённом заболевании COVID-19.
Остальных, не сдавших тест на COVID-19 в трёхдневный срок со дня прибытия в Россию, привлекли к административной ответственности по ст.6.3. ч.2 КоАП РФ. Их оштрафовали на общую сумму более трёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Санитарно-карантинным контролем в пунктах пропуска через государственную границу России - в пункте пропуска Кяхта, аэропорту Улан-Удэ, двустороннем автомобильном пункте пропуска Монды - охвачено 19 288 человек. При выявлении людей с признаками инфекционных заболеваний проводили профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, в пунктах пропуска досмотрено 12 429 транспортных средств.
С апреля по июль 2021 года проводились тренировочные учения с вводом условного больного с подозрением на коронавирус. Это делалось для отработки взаимодействия сотрудников пограничных, таможенных постов, медицинских организаций, центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии.
В Бурятии забывчивых туристов оштрафовали на три миллиона
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