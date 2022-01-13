 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

В Бурятии забывчивых туристов оштрафовали на три миллиона

В Бурятии забывчивых туристов оштрафовали на три миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вернувшиеся в Россию граждане не сдали вовремя тест на коронавирус

В Бурятии продолжается контроль за тем, чтобы туристы, вернувшиеся из зарубежных стран, размещали на сайте госуслуг сведения о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации от коронавирусной инфекции.

В 2021 году из-за рубежа в республику вернулось 25 950 человек. Из них 10 476 человек прошли обследования методом ПЦР. 11 496 граждан имели сведения о вакцинации от коронавируса, 3576 имели сведения о перенесённом заболевании COVID-19.

Остальных, не сдавших тест на COVID-19 в трёхдневный срок со дня прибытия в Россию, привлекли к административной ответственности по ст.6.3. ч.2 КоАП РФ. Их оштрафовали на общую сумму более трёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Санитарно-карантинным контролем в пунктах пропуска через государственную границу России - в пункте пропуска Кяхта, аэропорту Улан-Удэ, двустороннем автомобильном пункте пропуска Монды - охвачено 19 288 человек. При выявлении людей с признаками инфекционных заболеваний проводили профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, в пунктах пропуска досмотрено 12 429 транспортных средств.

С апреля по июль 2021 года проводились тренировочные учения с вводом условного больного с подозрением на коронавирус. Это делалось для отработки взаимодействия сотрудников пограничных, таможенных постов, медицинских организаций, центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии.


штраф Роспотребнадзор коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии забывчивых туристов оштрафовали на три миллиона
В Бурятии забывчивых туристов оштрафовали на три миллиона
Общество, 13.01.2022
Вернувшиеся в Россию граждане не сдали вовремя тест на коронавирус
На севере Бурятии лавиноопасно
На севере Бурятии лавиноопасно
Общество, 13.01.2022
Туристов призывают воздержаться от походов в горы
В Бурятии открыли пятую ледовую переправу
В Бурятии открыли пятую ледовую переправу
Общество, 13.01.2022
По ледовой дороге могут ездить автомобили грузоподъёмностью до 20 тонн
В Бурятии школьники сняли фильм о буллинге
В Бурятии школьники сняли фильм о буллинге
Общество, 13.01.2022
Фильм неспроста получил название «Немой»
Школьники из Иркутской области выиграли путёвки в «Артек»
Школьники из Иркутской области выиграли путёвки в «Артек»
Общество, 13.01.2022
Одарённые ученики заслужили путёвки победой во всероссийском фестивале
В Бурятии состоится ритуал подношений божеству – хозяину местности
В Бурятии состоится ритуал подношений божеству – хозяину местности
Общество, 13.01.2022
Ритуал пройдёт в Курумканском дацане с прямой трансляцией онлайн
Улан-удэнцам сделали перерасчёт на восемь млн после аварии на ТЭЦ-1
Улан-удэнцам сделали перерасчёт на восемь млн после аварии на ТЭЦ-1
Общество, 13.01.2022
Перерасчёт произведён с момента аварии и до её ликвидации
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с очередью на улице возле поликлиники
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с очередью на улице возле поликлиники
Общество, 13.01.2022
Несколько дней назад из строя вышел стационарный ФЛГ-аппарат
Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 78 тысяч случаев
Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 78 тысяч случаев
Общество, 13.01.2022
Болезнь унесла жизни ещё шести пациентов
Улан-удэнец смошенничал при получении выплат на детей
Улан-удэнец смошенничал при получении выплат на детей
Общество, 13.01.2022
Мужчина присвоил почти 400 тысяч рублей на содержание детей 
Северобайкальцы смастерили оригинальные кормушки для птиц
Северобайкальцы смастерили оригинальные кормушки для птиц
Общество, 13.01.2022
Кормушки разместили в двух парках города
Школьников Бурятии приглашают на конкурс сценаристов
Школьников Бурятии приглашают на конкурс сценаристов
Общество, 13.01.2022
По выбранной работе будет создан новый детский фильм
Байкальск примет первенство СФО по лыжным гонкам
Байкальск примет первенство СФО по лыжным гонкам
Общество, 13.01.2022
В соревнованиях примут участие спортсмены-любители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^