Школьники из Иркутской области выиграли путёвки в «Артек»

Одарённые ученики заслужили путёвки победой во всероссийском фестивале



Победителями Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества в номинации «Технический дизайн» стали два мальчика из Иркутска, обучающиеся «Геоквантума» детского технопарка «Кванториум Байкал». Также в номинации «Изобразительное искусство» признана победителем девочка из Школы искусств и ремесел Братска. Они выиграли путёвки в «Артек», сообщили в министерстве образования Иркутской области.



Фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья организовало министерство просвещения России. В нём приняли участие более 550 тысяч ребят из 75 регионов РФ и семи зарубежных стран. Фестиваль проводился в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный.



– Сейчас в наших планах подготовка к созданию виртуального тура по Байкальскому музею Иркутского научного центра СО РАН, который находится в Листвянке. Предварительное согласие мы уже получили. Желаю ребятам удачи и достойно выступить на смене в «Артеке», - сказал Алексей Силаев, научный руководитель проекта – педагог дополнительного образования регионального Центра развития дополнительного образования детей, аспирант Института географии СО РАН.



Работа юной художницы Анны из Братска, также награждённой путевкой в «Артек», посвящена озеру Байкал и называется «В поход по Байкалу».



Всего победителями и призёрами Большого всероссийского фестиваля стали 496 участников, из них три победителя и восемь призёров из Иркутской области. Финал состоялся в Москве в конце декабря 2021 года.









