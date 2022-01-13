 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

Забайкальцам разрешили проходить в ТЦ без QR-кода

Забайкальцам разрешили проходить в ТЦ без QR-кода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Доступ открыт для посещения аптек или продуктовых магазинов

В Забайкальском крае с 13 января жители, не имеющие QR-кода о вакцинации, смогут войти в здание торгового центра, если им потребуется посетить аптеку или продуктовый магазин. Соответствующие изменения в постановление внесены губернатором региона.

- Продукты питания и аптеки – это жизненно важные товары, должен быть доступ для всех, поэтому такое решение, – объяснил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Он отметил, что для таких клиентов в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах должен быть организован отдельный доступ. За неисполнение этого условия предпринимателю грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Забайкальский край коронавирус профилактика торговля

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ открылась фотовыставка под открытым небом
В центре Улан-Удэ открылась фотовыставка под открытым небом
Общество, 13.01.2022
Она посвящена 105-летию заповедной системы России
Художественным коллективам Бурятии присвоены почётные звания
Художественным коллективам Бурятии присвоены почётные звания
Общество, 13.01.2022
Вышел приказ о присвоении и подтверждении званий для творческих коллективов республики
МАПП Забайкальск откроют для грузоперевозок 14 января
МАПП Забайкальск откроют для грузоперевозок 14 января
Общество, 13.01.2022
Подать заявку на выезд в Китай можно на сайте АСМАП
В Viber появились бурятские стикеры
В Viber появились бурятские стикеры
Общество, 13.01.2022
Забавные стикеры с национальным колоритом создал президент тайского бокса
В Бурятии объявили марафон по сбору средств на борцовскую юрту
В Бурятии объявили марафон по сбору средств на борцовскую юрту
Общество, 13.01.2022
В Джидинском районе нет специализированных спортивных залов для занятия борьбой
Алису Жамбалову не включили в олимпийскую сборную
Алису Жамбалову не включили в олимпийскую сборную
Общество, 13.01.2022
Федерация лыжных гонок России утвердила состав команды на Олимпиаду в Пекине
В Улан-Удэ площадь Советов хотят изменить до неузнаваемости
В Улан-Удэ площадь Советов хотят изменить до неузнаваемости
Общество, 13.01.2022
В том числе на главной площади города могут появиться фонтаны и беседки
В районе Бурятии отменили Крестный ход
В районе Бурятии отменили Крестный ход
Общество, 13.01.2022
В Закаменском районе в этом году не будет привычного Крестного хода
Военные-чемпионы мира из Бурятии рассказали, как совмещают службу и спорт
Военные-чемпионы мира из Бурятии рассказали, как совмещают службу и спорт
Общество, 13.01.2022
На чемпионате и первенства мира золотые медали завоевали трое военных из Бурятии
Улан-удэнцы увидят «Любовь людей» в другом месте
Улан-удэнцы увидят «Любовь людей» в другом месте
Общество, 13.01.2022
Постановку из «молодёжки» перенесли в театр Бестужева
Жителей Бурятии просят не выходить на лёд Байкала
Жителей Бурятии просят не выходить на лёд Байкала
Общество, 13.01.2022
На Байкале ещё идёт становление льда
В Бурятии снова выберут самую красивую «миссис»
В Бурятии снова выберут самую красивую «миссис»
Общество, 13.01.2022
Замужних женщин призывают принять участие в борьбе за корону
19 борцов Бурятии выступят на турнире «Иван Ярыгин»
19 борцов Бурятии выступят на турнире «Иван Ярыгин»
Общество, 13.01.2022
Масштабный турнир соберёт свыше 250 спортсменов
В Бурятии врачи вернули недееспособную женщину к нормальной жизни
В Бурятии врачи вернули недееспособную женщину к нормальной жизни
Общество, 13.01.2022
За жизнь женщины с разрывом аневризмы только нейрохирурги боролись месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^