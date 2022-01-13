Доступ открыт для посещения аптек или продуктовых магазинов
В Забайкальском крае с 13 января жители, не имеющие QR-кода о вакцинации, смогут войти в здание торгового центра, если им потребуется посетить аптеку или продуктовый магазин. Соответствующие изменения в постановление внесены губернатором региона.
- Продукты питания и аптеки – это жизненно важные товары, должен быть доступ для всех, поэтому такое решение, – объяснил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.
Он отметил, что для таких клиентов в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах должен быть организован отдельный доступ. За неисполнение этого условия предпринимателю грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Забайкальцам разрешили проходить в ТЦ без QR-кода
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