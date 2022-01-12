Новенькая «Нива» досталась специалистам из Дульдургинского района
Таптанайские ветеринарные врачи стали лучшими по итогам работы за прошлый год в Дульдургинском районе Забайкальского края. За высокие показатели руководство станции вручило ключи от новой «Нивы» заведующему ветучастка. Об этом рассказал начальник Дульдургинской станции по борьбе с болезнями животных Зорикто Лхасаранов.
Второй год ветстанция Дульдургинского района закупает российские автомобили, отличающиеся своей повышенной проходимостью. Транспортные средства приобретают за внебюджетные средства и по итогам трудового соперничества передают лучшему ветеринарному участку.
- Сегодня ветврач должен быть как можно более мобильным для оказания помощи животным, особенно в сельской местности. А новая техника поможет оперативно и эффективно справляться с рабочими вопросами, - добавил начальник учреждения.
В прошлом году для нужд ветврачей в регионе было приобретено 10 транспортных средств за счет финансирования из краевого бюджета и четыре машины на средства от платной деятельности ветучреждений, сообщает Госветслужба Забайкальского края
Автомобиль получили лучшие ветврачи в Забайкалье
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