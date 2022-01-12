 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Автомобиль получили лучшие ветврачи в Забайкалье

Автомобиль получили лучшие ветврачи в Забайкалье
Общество,  Фото:Государственная ветеринарная служба Забайкалья
Новенькая «Нива» досталась специалистам из Дульдургинского района

Таптанайские ветеринарные врачи стали лучшими по итогам работы за прошлый год в Дульдургинском районе Забайкальского края. За высокие показатели руководство станции вручило ключи от новой «Нивы» заведующему ветучастка. Об этом рассказал начальник Дульдургинской станции по борьбе с болезнями животных Зорикто Лхасаранов.

Второй год ветстанция Дульдургинского района закупает российские автомобили, отличающиеся своей повышенной проходимостью. Транспортные средства приобретают за внебюджетные средства и по итогам трудового соперничества передают лучшему ветеринарному участку.

- Сегодня ветврач должен быть как можно более мобильным для оказания помощи животным, особенно в сельской местности. А новая техника поможет оперативно и эффективно справляться с рабочими вопросами, - добавил начальник учреждения.

В прошлом году для нужд ветврачей в регионе было приобретено 10 транспортных средств за счет финансирования из краевого бюджета и четыре машины на средства от платной деятельности ветучреждений, сообщает Госветслужба Забайкальского края
ветеринария автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Каждый пятый забайкалец имеет собственные сбережения
Общество, 12.01.2022
Однако не все из них знают, что с ними делать
В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии
В Монголии награждены победители конкурса старомонгольской каллиграфии
Общество, 12.01.2022
Победители получили право учиться в столичных вузах
В Бурятии проложили тропу к статуе бодхисаттвы Авалокитешвары
В Бурятии проложили тропу к статуе бодхисаттвы Авалокитешвары
Общество, 12.01.2022
В Закамне завершено первое мероприятие по строительству парка «Арьяа Баала»
В Забайкалье фермерам выделят гранты на 140 миллионов рублей
В Забайкалье фермерам выделят гранты на 140 миллионов рублей
Общество, 12.01.2022
Одним из условий предоставления финансирования является создание новых рабочих мест
В сёлах Иркутской области благоустроят 163 общественных пространства
В сёлах Иркутской области благоустроят 163 общественных пространства
Общество, 12.01.2022
На эти цели региону будет выделено 180 млн рублей
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Улан-удэнцев просят сдать новогодние деревья на переработку
Общество, 12.01.2022
Из ёлок делают мульчу и корм для животных
В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
В Заиграевском районе Бурятии ветеран труда отметила 90-летний юбилей
Общество, 12.01.2022
Поздравления принимала жительница села Челутай
Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
Общество, 12.01.2022
Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление
В Бурятии проиндексированы социальные выплаты
В Бурятии проиндексированы социальные выплаты
Общество, 12.01.2022
Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума
Школьники позвали в гости сотрудников «Заповедного Прибайкалья»
Школьники позвали в гости сотрудников «Заповедного Прибайкалья»
Общество, 12.01.2022
Дети сами проявили интерес к охране природы
Студентка из Бурятии выиграла международный конкурс
Студентка из Бурятии выиграла международный конкурс
Общество, 12.01.2022
Студентка выиграла с работой об угрозе терроризма
Бурятская этно-группа «Намгар» отметит 20-летний юбилей в Москве
Бурятская этно-группа «Намгар» отметит 20-летний юбилей в Москве
Общество, 12.01.2022
Концерт состоится на сцене московского клуба «Урбан»
В Улан-Удэ забили тревогу из-за обрезки молодых яблонь
В Улан-Удэ забили тревогу из-за обрезки молодых яблонь
Общество, 12.01.2022
Речь идёт о деревьях в сквере «Детство» 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^