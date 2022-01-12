Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница села Баргузин обратилась в отдел социальной защиты населения по Баргузинском району Бурятии с заявлением о ежемесячной выплате на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Однако ей отказали в назначении этой выплаты в связи с наличием двух зарегистрированных на неё автотранспортных средств.
- Вместе с тем, согласно сведениям отдела МВД России по Баргузинскому району на дату обращения одно из транспортных средств, принадлежавших заявительнице, выбыло из её владения. Таким образом, основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты на детей отсутствовали, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Начальнику отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, заявительнице назначена социальная выплата и произведена доплата в размере 20 тысяч рублей.
Жительнице Бурятии незаконно отказали в выплатах на детей
Общество, Фото:
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