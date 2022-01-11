Специалисты уверяют, что после уборки снега не будет скользко
Во вторник и среду, 12 января в столице Бурятии очищают основные пешеходные маршруты. Множество уборщиков в оранжевых жилетах работают на главной пешеходной зоне Улан-Удэ, так называемом «Арбате». Видео опубликовали в Instagram-аккаунте vesti_buryatia.
Горожане волнуются, не станет ли скользко после уборки снега. В свою очередь, в комбинате по благоустройству (КБУ) Советского района заверили, что ходить в центре города будет безопасно.
- Это плановая уборка в центре города. На «Арбате» после уборки снега не будет скользко, так как там плитка старого образца и шероховатая. А свежую плитку мы посыпали песком около ТРЦ «Форум» и на улице Ленина в районе «Прогресса», - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора КБУ по Советскому району Роман Дорофеев.
Также идёт уборка снега на Мемориале Победы и на площади Революции, где в качестве эксперимента посыпается песок на новых дорожках обновлённой площади в сердце Улан-Удэ.
Горожане и рады уборке от снежного наста, но и волнуются, что могут поскользнуться на гладкой плитке. Во всяком случае, на главной улице Улан-Удэ станет чисто и, по заверению руководства городского КБУ, безопасно.
В Улан-Удэ «генералят» пешеходную зону «Арбат»
Общество, Фото:
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