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В Улан-Удэ «генералят» пешеходную зону «Арбат»

В Улан-Удэ «генералят» пешеходную зону «Арбат»
Общество,  Фото:vesti_buryatia
Специалисты уверяют, что после уборки снега не будет скользко

Во вторник и среду, 12 января в столице Бурятии очищают основные пешеходные маршруты. Множество уборщиков в оранжевых жилетах работают на главной пешеходной зоне Улан-Удэ, так называемом «Арбате». Видео опубликовали в Instagram-аккаунте vesti_buryatia.

Горожане волнуются, не станет ли скользко после уборки снега. В свою очередь, в комбинате по благоустройству (КБУ) Советского района заверили, что ходить в центре города будет безопасно.

- Это плановая уборка в центре города. На «Арбате» после уборки снега не будет скользко, так как там плитка старого образца и шероховатая. А свежую плитку мы посыпали песком около ТРЦ «Форум» и на улице Ленина в районе «Прогресса», - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора КБУ по Советскому району Роман Дорофеев.

Также идёт уборка снега на Мемориале Победы и на площади Революции, где в качестве эксперимента посыпается песок на новых дорожках обновлённой площади в сердце Улан-Удэ.

Горожане и рады уборке от снежного наста, но и волнуются, что могут поскользнуться на гладкой плитке. Во всяком случае, на главной улице Улан-Удэ станет чисто и, по заверению руководства городского КБУ, безопасно.
уборка снега

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