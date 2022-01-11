В селе в Бурятии из-за затянувшегося ремонта замерзал детский сад



Как выяснила прокурорская проверка, в Селенгинском районе Бурятии нарушили закон о закупках.



Проверкой исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту участка тепловой трассы в селе Гусиное озеро установлено, что подрядчик в лице ООО СК «Развитие» своевременно не завершил работы. В этой связи теплоснабжение детского сада «Тополёк» в установленный срок не было подключено.



Для поддержания температуры в 18-19 градусов использовались электрические обогреватели, которые должным образом не обеспечили необходимый температурный режим, что сказалось на снижении посещаемости детского сада.



Руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Виновному назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.



Постановление вступило в законную силу.

