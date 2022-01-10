В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Столбик термометра опустится до -40 градусов



В ближайшие дни в Бурятии сохранится морозная погода. Местами температура опустится до -40 градусов. Ситуацию усугубит холодный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и югу при облачности -11,-16, днём -10,-15, местами -18,-23.



В среду, 12 января, также переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, днём с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по Прибайкалью -15,-20, днём -16,-21, местами -8,-13, по северу -22,-27.



В четверг, 13 января, переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по Прибайкалью -12,-17, днём -9,-14, местами -19,-24.

