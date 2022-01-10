Монголки покорили самую высокую вершину страны

Общество, Фото: личная страница альпинисток

Они совершили восхождение на пик Хуйтэн



В Монголии три альпинистки успешно совершили восхождение на пик Хуйтэн на горной гряде Алтай Таван богд в аймаке Баян-Улгий. Высота этой самой высокой горы Монголии составляет 4374 метра над уровнем моря.



Заслуженная спортсменка Монголии Б. Гангаамаа, мастер спорта международного класса П. Эрдэнэтогтох и мастер спорта Ч. Зул стали первыми альпинистками, поднявшимися на самую высокую вершину зимой, что считается серьёзным испытанием мастерства для альпинистов.



Во время восхождения на вершину в течение 11 дней они ели пищу с топлёным маслом утром, хлеб днём и чашку супа вечером. Альпинистки преодолели более 60 км, в течение которых каждая тащила сани с личным снаряжением. Спортсменки также преодолели множество препятствий на этом пути, таких как обморожение лица.



В будущем они планируют создать документальный фильм из видео, снятых во время восхождения. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

