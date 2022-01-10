Они совершили восхождение на пик Хуйтэн
В Монголии три альпинистки успешно совершили восхождение на пик Хуйтэн на горной гряде Алтай Таван богд в аймаке Баян-Улгий. Высота этой самой высокой горы Монголии составляет 4374 метра над уровнем моря.
Заслуженная спортсменка Монголии Б. Гангаамаа, мастер спорта международного класса П. Эрдэнэтогтох и мастер спорта Ч. Зул стали первыми альпинистками, поднявшимися на самую высокую вершину зимой, что считается серьёзным испытанием мастерства для альпинистов.
Во время восхождения на вершину в течение 11 дней они ели пищу с топлёным маслом утром, хлеб днём и чашку супа вечером. Альпинистки преодолели более 60 км, в течение которых каждая тащила сани с личным снаряжением. Спортсменки также преодолели множество препятствий на этом пути, таких как обморожение лица.
В будущем они планируют создать документальный фильм из видео, снятых во время восхождения. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголки покорили самую высокую вершину страны
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они совершили восхождение на пик Хуйтэн
Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января
Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов
Меры были приняты в связи с распространением заразной болезни скота
Льготные проездные положены пенсионерам и школьникам
Подмосковный город известен тем, что туда ездят на заработки жители республики
В любительских гонках может принять участие каждый желающий
Турнир по настольному теннису проводился по олимпийской системе
Пожертвование передал лично Бурятский митрополит
Необычный флэшмоб устроили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре. ВИДЕО
В Рождество в центре «Доверие» поздравили юбиляра
Сейчас изменения прорабатываются
Работа идёт ежедневно
Столбик термометра опустится до -40 градусов
Владимир Матханов занялся сваркой