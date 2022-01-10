Жители Бурятии помогают больной девочке - гражданке Монголии

Для лечения маленькой Долгор нужно ещё 6 миллионов



В соцсети в начале нового года появились сообщения о том, что нужна помощь четырёхлетней девочке Долгор для лечения в Южной Корее. Сообщения были на монгольском языке. Об этом сообщает администратор российско-монгольской группы в соцсети Дора Хамаганова. Она нашла телефон бабушки девочки.



- Прошу передать огромную благодарность всем близким, знакомым, землякам, всем жителям Бурятии, разных городов России, присылающим переводы для лечения моей внучки, - сообщила бабушка Долгор.



По её словам, 8 января на счетах было чуть больше 3 млн. руб. 9 января уже собралось более 8 млн. рублей. Пожилая женщина благодарит всех, кто остался неравнодушным к беде семьи.



- Не передать словами, как наша семья благодарна всем, кто поддержал Долгор. Один человек послал 70 копеек. А другой принёс домой 200 тысяч рублей, при этом сказал, что его имени не надо называть, - рассказала бабушка девочки.



2 января начался сбор денег в Монголии. Долгор - гражданка Монголии, и семья не имеет право получать помощь от российских благотворительных фондов. Но ей очень помогли и помогают известные люди Бурятии, блогеры, журналисты, творческие люди. И просто жители республики, которым тоже нелегко в жизни, но они делятся своим теплом с семьёй больной девочки.



- А поздними вечерами начинают приходить переводы от жителей центральных регионов. Мы потрясены, что нам пишут, сочувствуют, посылают деньги вообще незнакомые люди, ни разу не бывшие в Бурятии, - поделилась женщина.



В Монголии нет благотворительных фондов. Люди сами посылают деньги, через Facebook связываются с семьей, эта соцсеть очень популярна в соседней стране.



По словам бабушки, в корейской клинике некоторые дорогостоящие анализы сделали бесплатно, в качестве научного исследования. Молодые родители умершего малыша, который лежал рядом с Долгор, передали некоторую сумму семье, со словами – «Мы своего ребёнка не спасли, так хоть вы своего спасите».



Перед входом в съёмной квартире, где живут родители девочки, каждое утро хозяева, корейцы, оставляют корзину со свежими фруктами.



- Очень надеемся, что лечение пройдёт успешно. Метастазы уйдут, и наша девочка снова выздоровеет, будет радовать нас своим смехом. От всей души желаем всем, кто делится с нами частичкой своего великодушия, чтобы ваши дети, внуки были здоровы, росли умными и полезными обществу и себе людьми! – говорит бабушка Долгор.



Чтобы убрать метастазы и добиться надежной ремиссии, требуется лечение стоимостью 15 млн. рублей или 204 000$. Лечение нельзя ни в коем случае останавливать, и собрать нужную сумму требуется к 1 марта 2022 года.

