Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения
В марте 2021 года житель Иволгинского района Бурятии угнал автомобиль знакомого. Во время преступления мужчина был пьян, а ключи от машины были в замке зажигания.
Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон».
Мужчину признали виновным, и с учётом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании причинённого ему ущерба.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе Иволгинского районного суда.
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Общество, Фото:
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