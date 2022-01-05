Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля

Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения



В марте 2021 года житель Иволгинского района Бурятии угнал автомобиль знакомого. Во время преступления мужчина был пьян, а ключи от машины были в замке зажигания.



Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон».



Мужчину признали виновным, и с учётом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании причинённого ему ущерба.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-службе Иволгинского районного суда.

