Российский министр исполнил мечту юного жителя Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Мальчику подарили конструктор Лего



29 декабря исполнилась мечта юного жителя Бурятии по имени Чингис. Благодаря всероссийской благотворительной акции «Ёлка Желаний» министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подарил мальчику конструктор Lego Speed Champions Toyota GR Supra. Подарок вручил молодёжный центр министерства спорта Бурятии.



- Уже несколько лет «Ёлка Желаний» дарит ощущение радости и чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ. - Стать для кого-то волшебником может каждый из нас. Это очень просто. Надо всего лишь зайти на сайт «Ёлкажеланий.рф» и выбрать «Исполнить желание».



Возрастное ограничение 0+

