Мальчику подарили конструктор Лего
29 декабря исполнилась мечта юного жителя Бурятии по имени Чингис. Благодаря всероссийской благотворительной акции «Ёлка Желаний» министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подарил мальчику конструктор Lego Speed Champions Toyota GR Supra. Подарок вручил молодёжный центр министерства спорта Бурятии.
- Уже несколько лет «Ёлка Желаний» дарит ощущение радости и чувство новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ. - Стать для кого-то волшебником может каждый из нас. Это очень просто. Надо всего лишь зайти на сайт «Ёлкажеланий.рф» и выбрать «Исполнить желание».
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Российский министр исполнил мечту юного жителя Бурятии
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