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Якутский Дед Мороз поздравил иркутян с Новым годом

Якутский Дед Мороз поздравил иркутян с Новым годом
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В столицу области прибыл главный волшебник Республики Саха

В Иркутске состоялась встреча Деда Мороза и Чысхаана. Главные волшебники столицы Восточной Сибири и Якутии познакомились в сквере имени Кирова. Сказочные новогодние персонажи обменялись подарками и поздравили собравшихся на площади детей с наступающим праздником.

– Дорогие ребята! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам здоровья! И пусть новый год принесёт только радостные моменты жизни, – обратился к собравшимся Дед Мороз.

– С Новым годом, с новым счастьем! Желаю жителям Приангарья весело встретить этот праздник! Будьте здоровы, – отметил якутский волшебник.

Напомним, всадники на якутских лошадях приехали в Иркутск неделю назад. Свой конный поход они начали в марте с полюса холода в Оймяконском улусе Якутии. Всадники преодолели более 4500 тысяч километров по тайге, степям, просёлочным дорогам и трассам. Главная цель похода – рассказать про якутскую породу лошадей – самых выносливых животных во всем мире.

Новый год якутские всадники встретят в Иркутске. Затем отправятся дальше по стране. В 2022 году коневоды собираются дойти до Москвы, чтобы встретить там якутский праздник лета – большой Ысыах, посвящённый 100-летию автономии республики. Весь путь путешественников составит порядка 15 тысяч км, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Дед Мороз Якутия Иркутск Новый год

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