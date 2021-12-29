Юных любителей природы ждут экскурсии, игры и «лесная смена»
2023 год в России планируют объявить Годом детского туризма. К этому на территории Прибайкальского национального парка разработают новые, адаптированные маленьким посетителям, маршруты. Ближайший из них по отношению к Иркутску появится в окрестностях посёлка Листвянка, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Юные лесников ждёт «Школа гидов», экскурсии-уроки в новом визит-центре ФГБУ «Заповедное Прибайкалье, а в образовательном центре «Персей» — проведение «лесной смены».
В библиотеке Уткина состоятся игровые практики экологической направленности для школьников. В летнее время откроют свои двери палаточный лагерь «Ольхон» и лагерь от ЦРДОД (бывший лагерь «Страна Байкалия») в посёлке Большой Луг Шелеховского района.
Ближайшее массовое мероприятие – Olkhon Ice Fest 2022 (0+) – состоится в феврале.
На Байкале будут развивать детский туризм
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