На Байкале будут развивать детский туризм

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Юных любителей природы ждут экскурсии, игры и «лесная смена»



2023 год в России планируют объявить Годом детского туризма. К этому на территории Прибайкальского национального парка разработают новые, адаптированные маленьким посетителям, маршруты. Ближайший из них по отношению к Иркутску появится в окрестностях посёлка Листвянка, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Юные лесников ждёт «Школа гидов», экскурсии-уроки в новом визит-центре ФГБУ «Заповедное Прибайкалье, а в образовательном центре «Персей» — проведение «лесной смены».



В библиотеке Уткина состоятся игровые практики экологической направленности для школьников. В летнее время откроют свои двери палаточный лагерь «Ольхон» и лагерь от ЦРДОД (бывший лагерь «Страна Байкалия») в посёлке Большой Луг Шелеховского района.



Ближайшее массовое мероприятие – Olkhon Ice Fest 2022 (0+) – состоится в феврале.





