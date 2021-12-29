Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН

Общество, Фото: страница Дмитрия Блохина

Дмитрию Блохину понадобилось 19 лет на достижение цели



Забайкалец Дмитрий Блохин стал чемпионом 60 сезона Высшей лиги КВН в составе сборной команды «Неудержимый Джо». Об этом он сообщил на личной странице Instagram.



- Понадобилось 19 лет, чтобы пройти эту игру, но я сделал это. Дальше – больше, - написал он.



Дмитрий Блохин известен как игрок команды КВН «Сборная Забайкальского края». Юморист неоднократно играл в «вышке» за сборную родного края. Сейчас проживает в Москве.

