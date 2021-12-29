Дмитрию Блохину понадобилось 19 лет на достижение цели
Забайкалец Дмитрий Блохин стал чемпионом 60 сезона Высшей лиги КВН в составе сборной команды «Неудержимый Джо». Об этом он сообщил на личной странице Instagram.
- Понадобилось 19 лет, чтобы пройти эту игру, но я сделал это. Дальше – больше, - написал он.
Дмитрий Блохин известен как игрок команды КВН «Сборная Забайкальского края». Юморист неоднократно играл в «вышке» за сборную родного края. Сейчас проживает в Москве.
Забайкальский юморист стал чемпионом Высшей лиги КВН
Общество, Фото:
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