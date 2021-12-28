В Бурятии создали снежную семью тигров

Семь тигров украшают территорию детского сада «Теремок» в Кабанском районе



В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии детский сад «Теремок» принял участие в конкурсе ледовых фигур. На территории садика сделали композицию «Семья - уютный, тёплый дом, как хорошо расти нам в нем». Фотографии появились в паблике ves_ulan_ude.



Композиция состоит из двух взрослых тигров и пяти тигрят. Вокруг снежных скульптур расположены цветные подарочные коробочки. Помимо этого, во дворе здания можно увидеть и маленьких волка и лису.



- Всё, что создаётся в саду - это большой труд. Труд ради развития детей. Для создания праздничного настроения. Мы всё делаем для того, чтобы дети росли в радости и красоте, - написали работники детского сада.

