В муниципальных образованиях региона пройдут соревнования, акции и сдача нормативов
В муниципальных образованиях Иркутской области с 1 по 9 января планируется провести физкультурные и спортивные мероприятия в рамках ежегодной декады спорта и здоровья в дни новогодних каникул.
Во время декады спорта и здоровья муниципальными образованиями области предусмотрено проведение соревнований и турниров по различным видам спорта, семейных эстафет, спортивных акций, сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятия рассчитаны на различные категории граждан.
В муниципальных образованиях Иркутской области пройдут турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Во многих муниципалитетах будет организовано катание на коньках и лыжах.
Так, например, в Ольхонском районе в праздничные дни состоятся районные турниры по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, а также желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. В Усть-Илимске пройдет первенство по волейболу среди мужских команд города, будет организовано массовое катание на коньках, организованы тренировочные сборы для воспитанников отделения ушу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Иркутская область присоединится к декаде спорта и здоровья
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие приглашаются все желающие
В муниципальных образованиях региона пройдут соревнования, акции и сдача нормативов
В регионе ожидается холодный ветер
Участниками акции «Новый год в каждый дом!» стали ребята центра «Звёздный»
Выходными будут 1, 2 и 7 января
В экспозиции представлено множество игрушек в различных техниках
Чтобы услышать сказку, достаточно навести на код камеру телефона
Также жители края рассказали, где проведут Новый год
В турнире сразятся 16 команд
Украсить город к Новому году может каждый иркутянин
В учреждениях соцзащиты проходят новогодние благотворительные мероприятия
Семь тигров украшают территорию детского сада «Теремок» в Кабанском районе
На полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы
Мария Бодоуловна была уважаемой старейшиной эвенкийского рода
С 27 декабря в регионе введён особый противопожарный режим