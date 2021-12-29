Иркутская область присоединится к декаде спорта и здоровья

В муниципальных образованиях региона пройдут соревнования, акции и сдача нормативов



В муниципальных образованиях Иркутской области с 1 по 9 января планируется провести физкультурные и спортивные мероприятия в рамках ежегодной декады спорта и здоровья в дни новогодних каникул.



Во время декады спорта и здоровья муниципальными образованиями области предусмотрено проведение соревнований и турниров по различным видам спорта, семейных эстафет, спортивных акций, сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятия рассчитаны на различные категории граждан.



В муниципальных образованиях Иркутской области пройдут турниры по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с мячом и шайбой, лыжным гонкам, настольному теннису, шашкам, шахматам и другим видам спорта. Во многих муниципалитетах будет организовано катание на коньках и лыжах.



Так, например, в Ольхонском районе в праздничные дни состоятся районные турниры по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пневматической винтовки, а также желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО. В Усть-Илимске пройдет первенство по волейболу среди мужских команд города, будет организовано массовое катание на коньках, организованы тренировочные сборы для воспитанников отделения ушу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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