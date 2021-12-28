Соответствующий приказ о присвоении был подписан на прошлой неделе
Артисты Забайкальского семейского хора «Истоки» из Бурятии во второй раз были удостоены почётного звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ №2195 от 24 декабря 2021 года о присвоении звания подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Напомним, что в этом году звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено 32 любительским коллективам из различных регионов нашей страны. Почётного звания были удостоены коллективы из республик Адыгея, Бурятия, Крым, Татарстан и Чувашия; Камчатского, Красноярского и Пермского краёв; Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тверской и Тюменской областей; Санкт-Петербурга, Севастополя и Ханты-Мансийского автономного округа.
– За более чем полувековой период творческой деятельности коллектив хора «Истоки» обрёл обширный репертуар, в котором бережно хранятся и передаются из поколения в поколение старинные протяжные, лирические, календарно-обрядовые, бытовые, шуточные, плясовые песни и частушки. Творчеству хора рукоплескали концертные залы Монголии, Украины, Германии, Китая, Румынии и многих городов России, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Отметим, «Истоки» является вторым коллективом республиканского центра народного творчества, удостоившимся звания «Заслуженный коллектив народного творчества РФ». В 2014 году его присвоили детскому образцовому ансамблю народного танца «Булжамуур».
Семейский хор из Бурятии подтвердил звание «заслуженного»
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