Генпрокуратура потребовала взяться за проблему нелегальных мигрантов в ДФО

Вопрос касается и приграничной территории Бурятии



Сегодня в Хабаровске под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждено состояние законности на приграничных территориях округа.



В ДФО статус приграничных территорий имеют отдельные районы Бурятии, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области, соседствующие с КНР, КНДР и Монголией.



Открывая совещание, Дмитрий Демешин отметил, что Интернет пестрит объявлениями о предоставлении регистрации мигрантов за плату.



В этом году в целях трудоустройства в ДФО прибыло свыше 280 тысяч иностранных граждан, в том числе в Приморский край (51 тыс.), Амурскую (42 тыс.), Сахалинскую (25 тыс.) области и Хабаровский край (25 тыс.). При этом только треть из них получили разрешение на работу и патенты.



Не исключены факты фиктивной постановки на учёт иностранцев, нарушения порядка постановки иностранных граждан на учёт по месту пребывания, выдачи патентов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.



- Ненадлежащее осуществление органами внутренних дел предоставленных полномочий в сфере миграции создаёт предпосылки к вовлечению мигрантов в противоправную деятельность. С их участием в округе совершено свыше одной тысячи (1,2 тыс.) криминальных посягательств, основная часть из которых – на приграничных территориях (781), - сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.



Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова доложила о принимаемых мерах по повышению эффективности работы по выявлению фактов фиктивной постановки на учёт иностранцев на приграничных территориях.



- В числе обсуждаемых проблем также названы влияние незаконной миграции на социальную обстановку и уровень безработицы, низкая эффективность работы региональных органов власти по обеспечению условий для привлечения трудовых ресурсов и созданию новых рабочих мест, отсутствие должного нормативно-правового регулирования вопросов предоставления иностранным гражданам земельных участков, муниципальных программ в сфере миграции, нелегальное трудоустройство в целях уклонения работодателей от уплаты налоговых и других обязательных платежей, - отметили в управлени Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.



Высокая криминальная активность отмечается в области лесопользования, добычи и оборота водных биологических ресурсов, драгоценных металлов.



Имеются просчёты в ликвидации каналов контрабандного вывоза природных ресурсов за пределы Российской Федерации.



Заместитель Генерального прокурора России указал, что «только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока вопросов может дать эффективные результаты».



В связи с чем Дмитрий Демешин поставил подразделениям МВД России задачу активизировать работу по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства требований миграционного законодательства.



Демешин потребовал от прокуроров совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления провести мониторинг принятых программ в сфере миграции, полноты их реализации, эффективности расходования выделяемых средств.



С учётом анализа криминогенной ситуации на конкретных территориях поручено принять дополнительные меры по выработке долгосрочных, комплексных планов декриминализации сферы лесо- и недропользования.







