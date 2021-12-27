В Забайкалье открылся виртуальный новогодний дом ремёсел

Все желающие смогут научиться шить бурятские шапки



В Забайкальском крае открылся виртуальный новогодний дом ремёсел (0+). Учебно-методический центр культуры и народного творчества знакомит всех желающих с традиционными ремеслами, технологиями и техниками народов Забайкальского края на специально созданном сайте, сообщает пресс-служба краевого минкульта.



- Сейчас на площадке размещены шесть мастер-классов: изготовление традиционных тряпичных кукол «Отдарок за подарок» и «Ангелок», пошив бурятской шапки, плетение тесемки «Сохимол», создание нагрудного бурятского украшения «Энгэр» и маски колядовщика «Коза». В ближайших планах публикация урока по изготовлению тряпичной куклы «Ляпушечка». Видео краткие и в то же время очень понятные, мастера доступно объясняют и наглядно показывают детали, поэтому сделать любое из указанных изделий и освоить новую технику сможет каждый желающий, - рассказали организаторы.



На сайте создан раздел «Это интересно», где размещена информация о зимних промыслах эвенков, технологии изготовления унтов, истории праздника Нового года. Вскоре раздел пополнится репортажами о выделке войлока, видеороликами о семейском и бурятском зимних костюмах.



Основой для информационного наполнения виртуального дома ремёсел станет народный календарь – масленичные, пасхальные, троичные и другие обряды, особенности кухни, соответствующие мастер-классы.





