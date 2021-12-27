Юный спортсмен завоевал бронзовую награду
25 декабря в Сочи завершились соревнования по настольному теннису «Будущее России. ТОП-12 среди теннисистов до 13 лет». Его участниками стали 12 мальчиков и 12 девочек до 13 лет.
В турнире принимал участие юный теннисист из Бурятии Павел Ш. В результате упорной борьбы Павел завоевал бронзовую медаль соревнований. Первое место занял представитель Армавира, на втором месте – спортсмен из Нижнего Новгорода.
Тренирует Павла Иннокентий Алексеев. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
Теннисист из Бурятии стал призёром топ-турнира
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