Теннисист из Бурятии стал призёром топ-турнира

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Юный спортсмен завоевал бронзовую награду



25 декабря в Сочи завершились соревнования по настольному теннису «Будущее России. ТОП-12 среди теннисистов до 13 лет». Его участниками стали 12 мальчиков и 12 девочек до 13 лет.



В турнире принимал участие юный теннисист из Бурятии Павел Ш. В результате упорной борьбы Павел завоевал бронзовую медаль соревнований. Первое место занял представитель Армавира, на втором месте – спортсмен из Нижнего Новгорода.



Тренирует Павла Иннокентий Алексеев. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

