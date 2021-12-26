Александр Васильев рекомендует сеть подержанной одежды
Известность дает определённые преимущества и узнаваемость. Популярный телеведущий, историк моды и дизайнер Александр Васильев замечен в рекламе секонд-хенда. Напрашивается двоякий вопрос, то ли поношенная одежда становится трендом, то ли уровень жизни россиян неуклонно падает. Хотя многие модницы и одеваются в подобных магазинах, находя там брендовые вещи по низкой цене.
- Я купила в секонде за 600 рублей шесть вещей и приобщила к нему своих подруг, которые теперь стали постоянными покупательницами этого магазина, - рассказывает улан-удэнка Ольга.
Если же Александр Васильев стал лицом сети подержанной одежды, многие подумают и зайдут в эти торговые точки. Вещи в них можно купить за сто рублей и значительно сэкономить, но есть и минусы. Одежда продаётся со стойким запахом нафталина, часто выцветшая, но улан-удэнцы тележками покупают поношенные платья, кофты и обувь.
Конечно, для многих – это выход, к примеру, для малообеспеченных семей. В то же время в Европе люди не обходят стороной подобные магазины «второй руки».
- А винтажный наряд, к слову, позволит сэкономить средства, ведь его можно найти в секонд-хенде или даже в собственном гардеробе. Вот только обувь обязательно должна быть новой, то же самое касается и аксессуаров: сумочки, клатча, поясов и перчаток, - советует Александр Васильев.
В преддверии главного празднества страны он назвал главный тренд новогоднего наряда — это все оттенки воды: от лазурного до глубокого изумрудного.
- В качестве украшений обратите внимание на блестки, которые могут быть подобраны как под цвет наряда, так и другого подходящего оттенка, например, серебристого. Сюда же подойдет вышивка бисером или стеклярусом, которые, кстати, отсылают нас к моде начала 2000-х, - рассказал «Стархиту» Александр Васильев.
Известный российский историк моды стал лицом секонд-хенда
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