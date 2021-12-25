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В Забайкалье наградили школьниц и мужчин за спасение девочки

В Забайкалье наградили школьниц и мужчин за спасение девочки
Общество,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Девочку преследовал пьяный мужчина

24 декабря руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов вручил ведомственные медали «За содействие» двум девочкам-подросткам и двум мужчинам, которые помогли предотвратить тяжкое преступление. Приказ о награждении подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

21 сентября около 16 часов 30 минут в посёлке Агинское 13-летняя девочка возвращалась домой. Она проходила мимо магазина, когда её начал преследовать пьяный мужчина. Дойдя до моста, он схватил девочку и, вынув нож и угрожая убийством, потащил её в безлюдное место.

Однако двое мужчин, мимо которых они проходили, заметили их, направились следом. В этот момент к ним подошли две девочки-подростка, которые сообщили мужчинам о том, что их тоже насторожило поведение девочки и мужчины. Четверо смелых забайкальцев подоспели вовремя и предотвратили преступление. Злоумышленника задержали и передали полицейским.

Выяснилось, что один из мужчин сам стоит на страже закона, работая в должности младшего специалиста по вооружению МО МВД РФ «Агинский» и состоит в звании прапорщика внутренней службы.

Этот геройский поступок не мог быть оставлен без внимания следователей СК России. Вручая награды, Юрий Русанов подчеркнул не только смелость мужчин, но и восхитился поступком неравнодушных школьниц - они не испугались вооружённого преступника и не прошли мимо ситуации, которая могла привести к трагедии, сообщили в пресс-службе регионального Следкома. 
Забайкальский край

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