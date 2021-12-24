Температуру за окнами в Еравнинском районе невозможно было узнать
В инстаграм-аккаунте БУ «Бурприрода» опубликовали опрос «Сколько градусов было сегодня утром?». Имелось ввиду, какая температура была за окном в Кондо-Витимском заказнике, что находится в Еравнинском районе.
Подписчикам предлагалось три варианта ответа: «-40», «-45», «-30». По результатам опроса меньшинство проголосовало за -30 градусов, несколько человек подумали, что было «-40», а наибольшее количество набрали, конечно, -45 градусов.
Но оказалось, что жители Бурятии зря пытались отгадать верную температуру.
«Правильного ответа нет. Градусника не хватило», - написали следом, опубликовав фото градусника.
На улице было настолько холодно, что температурной шкалы попросту не хватило. Градусник рассчитан на температуру в -42, но по фото видно, что она упала ниже этого значения.
Вполне возможно, что подписчики угадали и было действительно -45.
В Бурятии шкалы термометра не хватило для ударивших морозов
Общество, Фото:
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