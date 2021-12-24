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В Бурятии шкалы термометра не хватило для ударивших морозов

В Бурятии шкалы термометра не хватило для ударивших морозов
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Температуру за окнами в Еравнинском районе невозможно было узнать

В инстаграм-аккаунте БУ «Бурприрода» опубликовали опрос «Сколько градусов было сегодня утром?». Имелось ввиду, какая температура была за окном в Кондо-Витимском заказнике, что находится в Еравнинском районе.

Подписчикам предлагалось три варианта ответа: «-40», «-45», «-30». По результатам опроса меньшинство проголосовало за -30 градусов, несколько человек подумали, что было «-40», а наибольшее количество набрали, конечно, -45 градусов.

Но оказалось, что жители Бурятии зря пытались отгадать верную температуру.

«Правильного ответа нет. Градусника не хватило», - написали следом, опубликовав фото градусника.

На улице было настолько холодно, что температурной шкалы попросту не хватило. Градусник рассчитан на температуру в -42, но по фото видно, что она упала ниже этого значения.

Вполне возможно, что подписчики угадали и было действительно -45.
погода

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