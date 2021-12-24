В Бурятии экс-госслужащего с нарушением приняли на работу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Директор школы Хоринского района Бурятии заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим, занимавшим ранее должность главного специалиста в отделе районной администрации.



В нарушение антикоррупционного закона уведомление о заключении трудового договора с новым работником по месту его прежней работы в срок не направлено.



В отношении директора учреждения возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.



Должностному лицу назначен штраф. Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



