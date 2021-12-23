В республике ожидаются морозные туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с.
Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и южной половине при облачности -22,-27, днём -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и южной половине до -13,-18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -22,-24.
В Бурятии температура опускалась до -46
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