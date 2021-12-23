 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии температура опускалась до -46

В Бурятии температура опускалась до -46
Общество,  Фото:pexels.com
В республике ожидаются морозные туманы

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, утром местами морозные туманы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с.

Температура ночью -31,-36, местами -41,-46, по Прибайкалью и южной половине при облачности -22,-27, днём -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и южной половине до -13,-18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -22,-24.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, 22.12.2021
Соревнования посвящены юбилею Тамчинского дацана
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
Общество, 22.12.2021
Занятия проводятся с механиками-водителями танкового соединения ВВО
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
Общество, 22.12.2021
В следующем году на это направят более 170 миллионов рублей
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
Общество, 22.12.2021
Прислать свои работы можно до 28 декабря
В Туве утверждена новая спортивная награда
В Туве утверждена новая спортивная награда
Общество, 22.12.2021
Ею поощрят лучших в стрельбе из традиционного тувинского лука
В Иркутске наградили неравнодушных горожан
В Иркутске наградили неравнодушных горожан
Общество, 22.12.2021
Городские общественники удостоились знака «Активный гражданин»
В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год
В Бурятии утверждены проекты по капремонту домов на 2022 год
Общество, 22.12.2021
Большая часть домов нуждается в ремонте систем электроснабжения
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Жительница забайкальского села отметила 90 лет
Общество, 22.12.2021
Александра Сажина всю жизнь проработала санэпидемиологом
В Иркутской области определили выдающихся деятелей культуры и искусства
В Иркутской области определили выдающихся деятелей культуры и искусства
Общество, 22.12.2021
Лауреатами премии были выбраны дирижёр и художница
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
В микрорайоне Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество, 22.12.2021
Жителям разъяснят правила содержания животных
Аграрии Забайкалья получат новый вид господдержки
Аграрии Забайкалья получат новый вид господдержки
Общество, 22.12.2021
Фермеры региона смогут оформлять невостребованные сельхозугодия
Рост числа отключений электроэнергии в Иркутске связали с майнерами
Рост числа отключений электроэнергии в Иркутске связали с майнерами
Общество, 22.12.2021
В городской администрации прошло обсуждение причин участившихся отключений света
В районах Улан-Удэ заключены новые контракты на отлов собак
В районах Улан-Удэ заключены новые контракты на отлов собак
Общество, 22.12.2021
Подрядчики уже приступили к отлову безнадзорных животных
Президенты России и Монголии обсудили проблему сохранения трансграничных рек
Президенты России и Монголии обсудили проблему сохранения трансграничных рек
Общество, 22.12.2021
Стороны договорились тесно взаимодействовать по вопросам защиты и рационального использования Селенги и Ульдзы
Зенитчики Бурятии получили новейшие ПЗРК «Верба»
Зенитчики Бурятии получили новейшие ПЗРК «Верба»
Общество, 22.12.2021
В настоящее время военнослужащие проходят переподготовку перед тренировками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^