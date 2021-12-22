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В Улан-Удэ за ночь вывезли 90 самосвалов снега

В Улан-Удэ за ночь вывезли 90 самосвалов снега
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Каждую ночь работают пять грейдеров

С улиц Улан-Удэ в ночь с 21 на 22 декабря вывезли 90 самосвалов снега

- Каждую ночь с 22:00 до 8:00 на дорогах города работают пять грейдеров. Они срезают с проезжей части наросты и образовавшиеся «шишки», - сообщает комбинат по благоустройств.

В ночь с 21 на 22 декабря работы по уборке снега на проезжих частях выполнены на восьми участках, с которых вывезли 90 самосвалов снега. В Железнодорожном районе работы прошли по ул. Октябрьская, пр. 50-летия Октября, ул. Блинова, ул. Комарова; в Октябрьском районе – ул. Ключевская; в Советском районе – ул. Советская, ул. Свободы, мкрн Стеклозавод.

Большегрузная техника работает по ночам, чтобы не создавать пробки в дневное время.

– При уборке снега на проезжей части особое внимание обращаем на бордюрные участки, чтобы они были чистыми, – отметил грейдерист Наиль Валишин.

Летом грейдер используется для выравнивания и планировки грунтовых дорог.



снег уборка снега

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