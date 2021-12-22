Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису

Соревнования посвящены юбилею Тамчинского дацана



25 декабря в Бурятии разыграют кубок республики по настольному теннису, посвящённый 280-летию Тамчинского дацана. Соревнования пройдут в универсальном спортивном центре имени Н.Д. Бадмаева города Гусиноозёрск.



Участие примут следующие возрастные категории. Среди юниоров и девушек: 2004-2006 гг. р., 2007-2009 гг. р., 2010 г. р. и моложе. Среди мужчин: до 39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Среди женщин: 18-39 лет, 40 лет и старше.



Также пройдёт абсолютное первенство, куда будут допущены спортсмены, занявшие с 1 по 5 места в своих возрастных категориях.



Регистрация участников проводится до 18:00 часов 24 декабря, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».



Возрастное ограничение 0+

