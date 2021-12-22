В Иркутской области определили выдающихся деятелей культуры и искусства

Лауреатами премии были выбраны дирижёр и художница
В Иркутской области дирижёр Илмар Лапиньш и художница Татьяна Ларёва стали лауреатами премий в честь выдающихся деятелей культуры и искусства. Их обладателей ежегодно определяет общественный совет при министерстве культуры и архивов региона. Специалисты оценивают профессиональное мастерство, признание заслуг кандидатов на получение премии, наличие почётных званий, наград и другие достижения.
Обладателем премии в области музыки имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области Льва Касабова стал Илмар Лапиньш. С 2009 года он является главным дирижёром губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии. Илмар Лапиньш – заслуженный деятель искусств России и Монголии, почётный гражданин Австрии, альтист. В разное время управлял 160 музыкальными коллективами по всему миру, сотрудничал с 120 оркестрами, выступал в концертных залах 25 стран, был членом жюри крупнейших международных конкурсов в Софии, Варшаве, Будапеште, Зальцбурге, Париже. За создание международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала» Илмар Лапиньш награждён премией губернатора Иркутской области.
Премия в области изобразительного искусства имени выдающегося деятеля культуры и искусства Иркутской области Бориса Лебединского присуждена художнику и искусствоведу, члену Иркутского регионального отделения союза художников России Татьяне Ларёвой.
- Её выставки – это масштабные творческие проекты с лекциями, встречами со зрителями и мастер-классами. Также художница ведёт просветительскую работу. Среди её научных трудов - монография «История изобразительного искусства Прибайкалья ХХ - начала ХХI века». Эта книга находится во многих музеях, библиотеках и детских художественных школах Иркутской области. Также Татьяна Ларёва является экспертом по вывозу (ввозу) художественных ценностей министерства культуры Российской Федерации, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Художница активно сотрудничает с Иркутским театром юного зрителя им. А. Вампилова. Она является художником по костюмам и художником-постановщиком шести спектаклей, включённых в постоянный репертуар. За разработку эскизов и изготовление костюмов к спектаклям она стала лауреатом премии губернатора Иркутской области.
В Иркутской области определили выдающихся деятелей культуры и искусства
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